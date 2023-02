Příchod Apple Watch Ultra s revolučním displejem v roce 2025 znovu potvrzen

Fanoušci Apple Watch by se měli v roce 2025 přijít na své. Tvrdí to alespoň velmi přesný analytik a zároveň displejový expert v jedné osobě Ross Young, jehož zdroje se v předešlých měsících hned několikrát ukázaly jako velmi přesné. Ty tentokrát znovu potvrdily, že na rok 2025 počítá Apple se spuštěním prodejů prvních Apple Watch s microLED displejem. A jelikož je v současnosti jeho vlajkovou lodí model Ultra, asi nikoho nepřekvapí, že se bude jednat právě o další generaci tohoto modelu.

Zdroje Younga se opírají o slova společnosti Osram, která se chystá v roce 2025 začít ve velkém vyrábět právě microLED displeje s tím, že Apple má být jejím zákazníkem. Je nicméně důležité zmínit, že Osram bude displeje skutečně jen vyrábět, nikoliv však navrhovat a vyvíjet. O vývoj a výzkum se totiž má postarat samotný Apple, který se chce tímto krokem co nejvíce osamostatnit od potenciální konkurence a zároveň si vytvořit takové displeje, které přesně na svých produktech vidět chce. Ačkoliv o vlastnostech daných displejů zatím víme jen relativně málo, šušká se například o perfektním jasu, skvělém zobrazování barev či obecně jiném stylu zobrazování obsahu, který by neměl být „vnořen“ v displeji, jak je tomu nyní, ale měl by naopak působit spíš tak, že je na skle „nakreslený“. Je nicméně jasné, že před Applem stále stojí spousta překážek, které bude muset pro splnění své vize překonat.

Young znovu zopakoval i to, že pokud se microLED displeje v Apple Watch osvědčí, s čímž Apple počítá, do budoucna by se měly objevit i u dalších Apple produktů v čele s iPhony či iPady. Jelikož je však nejprve třeba všechny panely vyvinout přesně na míru daným produktům, má Applu přechod zabrat odhadem deset let. S ohledem na toto velké časové okno nemá proto příliš smysl spekulovat nad tím, kdy by se mohly první vlaštovky na iPhonech a iPadech objevit.