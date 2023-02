Koukáte na Macu na filmy „postaru“? Pak raději neaktualizujte na nejnovější macOS

Přestože žijeme v době streamovacích služeb, mnozí uživatelé dávají i nadále přednost sledování filmů či seriálů hezky postaru přes DVD či Blu-ray disky. Macy nicméně již nějakou dobu mechanikami pro tyto nosiče nedisponují a tak těmto uživatelům nezbývá nic jiného než si koupit mechaniky externí a k Macům je pomocí kabelu připojit. Bohužel, Apple hází těmto uživatelům svými aktualizacemi do jisté míry klacky pod nohy.

Čím dál tím víc jablíčkářů využívajících pro sledování svých médií CD/DVD/Blu-ray mechaniky z dílny společnosti Pioneer si začali po updatu na macOS Ventura 13.2 stěžovat, že jim systém mechaniky vyřadil z provozu a ty jsou tak nyní k přehrávání disků nevyužitelné. Celou záležitost již stihl prověřit i přímo Pioneer, který však bohužel „jen“ potvrdil to, na co přišli samotní uživatelé – tedy že macOS 13.2 má na mechaniky špatný vliv, jelikož vyřazuje z provozu jejich softwarové ovladače a do té doby, než bude celý problém vyřešen, je tak potřeba Macy neaktualizovat. Apple nicméně už o celé zápletce ví a pravděpodobně již pracuje na její nápravě. Určitě totiž není v jeho zájmu, aby toto příslušenství vyřadil z provozu – tím spíš, když se problém týká jediného výrobce.