iPhone 15 Pro Max má dostat suverénně nejjasnější displej v historii Applu

Maximální jas displeje je bezesporu jednou z jeho nejdůležitějších vlastností, která určuje mimo jiné to, jak čitelný bude například na ostrém slunci. iPhony si sice v tomto směru za poslední roky poměrně citelně polepšily, někteří uživatelé jsou však stále přesvědčeni o tom, že by měl Apple maximální jas přeci jen ještě zvednout. To je však podle leakera ShrimpApplePro letos v plánu, byť tak nějak prazvláštně.

Leakerovy zdroje tvrdí konkrétně to, že má Apple v plánu u řady 15 Pro Max přijmout nový typ displejů od Samsungu, které nabízí jas až 2500 nitů, což je o 500 nitů víc než kolik zvládají iPhony v maximu v současnosti. Je nicméně poměrně zarážející, že by se tohoto upgradu dočkaly jen větší iPhony, zatímco řada 15 Pro by disponovala stále „jen“ 2000 nity. V minulosti se sice hovořilo o tom, že se mají letos iPhony 15 Pro a 15 Pro Max lišit více než tomu bylo v předešlých letech, nicméně naprostá většina zdrojů v tomto směru hovořila primárně o rozdílnosti ve fotoaparátu a tak podobně, nikoliv však v displeji. O to zajímavější proto bude, s čím se nakonec Apple na podzim vytasí. Obecně se ale dá říci, že pro mnohé uživatele může být vyšší jas displeje možná ještě větším argumentem k přechodu na větší iPhone než právě lepší foťák, takže by tento upgrade dával do jisté míry smysl.