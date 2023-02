Finanční výsledky společnosti XTB: Čistý zisk 163,3 milionu EUR za celý rok 2022

Tisková zpráva: Společnost XTB právě představila své předběžné finanční výsledky za celý rok 2022. V tomto období společnost dosáhla konsolidovaného čistého zisku ve výši 163,3 milionu EUR, což je o 214,4 % více než v roce 2021. Vysoká volatilita na finančních a komoditních trzích a aktivní marketingové aktivity vedly k rekordnímu roku z hlediska počtu získaných klientů.

Dynamický růst společnosti XTB a příznivé tržní podmínky vedly v roce 2022 k rekordním finančním výsledkům. Za celý rok 2022 dosáhla společnost XTB konsolidovaného čistého zisku ve výši 163,3 milionu EUR, a to je více než trojnásobek v porovnání s předchozím rokem (52,0 milionu EUR). Provozní výnosy zaznamenané po čtyřech čtvrtletích roku 2022 dosáhly hodnoty 308,1 milionu EUR oproti 136,7 milionu EUR v roce 2021. Meziroční nárůst výnosů o 125,4 % je rekordním úspěchem v historii skupiny. Provozní náklady naopak v roce 2022 dosáhly 119,1 milionu EUR (v roce 2021: 76,2 milionu EUR).

V roce 2022 pokračoval trend dynamického růstu klientské základny a počtu aktivních klientů. Ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 získala společnost XTB více než 51 tisíc klientů, což spolu s výsledky z předchozích čtvrtletí roku dává více než 196,9 tisíce nových klientů za celý uplynulý rok. V každém ze čtyř čtvrtletí tak firma splnila svůj závazek získat v průměru alespoň 40 000 nových klientů čtvrtletně. Celkový počet klientů na konci čtvrtého čtvrtletí přesáhl 614,9 tisíc. Důležitým ukazatelem ovlivňujícím výsledek je průměrný počet aktivních klientů – ve 4. čtvrtletí činil 161 tisíc oproti 127 tisícům ve stejném období předchozího roku. Za celý rok 2022 činil průměrný počet aktivních klientů 153 tisíc (v roce 2021: 112 tisíc). To se projevilo v nárůstu objemu obchodů s CFD nástroji vyjádřeného v lotech – ve čtvrtém čtvrtletí činil 1,720 milionu lotů oproti 1,074 milionu ve stejném období roku 2021 (nárůst o 60,3 %). Ziskovost na lot se zvýšila o 48,9 %. Zvýšila se také hodnota čistých vkladů klientů z 636,8 milionu EUR v roce 2021 na 729,9 milionu EUR v roce 2022.

– Rok 2022 byl pro XTB nepochybně rekordní. Vysoká volatilita na finančních trzích a rostoucí inflace způsobily, že se společnost začala dívat na správu peněz jinak. V důsledku toho byl patrný zvýšený zájem o investování na finančních trzích, a to jak aktivním, tak pasivním způsobem. Roky budování mezinárodní značky, rozšiřování klientské základny, rozvoj nabídky produktů a zaměření na finanční vzdělávání se promítly do našich finančních výsledků – komentuje Omar Arnaout, generální ředitel XTB.

Pokud jde o výnosy XTB z hlediska tříd nástrojů, které se na jejich tvorbě podílely, ve čtvrtém čtvrtletí roku 2022 byly nejziskovější CFD založené na indexech. Jeho podíl ve struktuře výnosů z finančních nástrojů dosáhl 52,5 %. Stejná třída aktiv generovala XTB v průběhu roku 2022 také nejvíce příjmů (46,4 %). To je důsledkem vysoké ziskovosti kontraktů založených na indexech US 100, DAX (DE30) a US 500. Druhou nejziskovější třídou aktiv byly kontrakty CFD založené na komoditách s 33,8% podílem na struktuře příjmů za celý rok 2022 (ve čtvrtém čtvrtletí: 40,9 %), přičemž vedoucími nástroji v této třídě byly kontrakty založené na cenách zlata, ropy a zemního plynu. Příjmy z CFD kontraktů založených na měnách tvořily 17 % v celém roce 2022.

Provozní náklady za celý rok 2022 činily 119,1 milionu EUR a byly o 42,9 milionu EUR vyšší než ve srovnatelném období roku 2021 (76,2 milionu EUR). Nejvýznamnějšími položkami byly náklady na mzdy a požitky zaměstnanců, které jsou důsledkem neustálého rozvoje společnosti, a tedy i růstu zaměstnanosti, a dále marketingové náklady vyplývající z propagačních aktivit. Ve čtvrtém čtvrtletí společnost XTB pokračovala v globální marketingové kampani s ambasadorem značky Conorem McGregorem, jedním z nejúspěšnějších a nejuznávanějších zápasníků bojových umění na světě. Navíc je jedním z nejlépe placených sportovců na světě, čehož dosáhl díky mnoha sportovním i investičním úspěchům. Fintech v souladu se svou strategií neustále pracuje na zlepšování své nabídky. To vše díky zaměření na oslovení masových klientů, což je v současné době prioritou rozvoje společnosti.