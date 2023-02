Apple začal aktivně řešit jeden z největších problémů iPhonů 14 (Pro)

V loňském roce spolu s iPhony 14 a novými Apple Watch dorazila taktéž funkce Crash Detection nebo chcete-li detekce autonehod Tato funkce je navržena tak, aby detekovala vážnou autonehodu a automaticky zavolala záchrannou službu, pokud uživatel nereaguje na zařízení do 20 sekund. Jak se ale zdá, funkce zaměňuje autonehodu za pád lyžaře či snowboardisty.

Že to působí problémy potvrzuje i The New York Times, který se zaměřil na Colorado’s Summit County, kde se nachází několik lyžařských středisek. Dispečer a policista si tam stěžovali, že reagovat na falešná volání 911 spouštěná iPhony a Apple Watch je časově náročný úkol a reálně hrozí, že záchranné složky nebudou mít možnost zasáhnout tam, kde to bude skutečně potřeba, neboť se budou zabývat chybně posouzenou situací funkce Crash Detection. Dispečerka řekla, že v období od 13. do 22. ledna zaznamenala 185 hlášení k dopravní nehodě. Mark Watson, seržant z kanceláře místního šerifa, k problému uvádí, že situace má dopad na jeho schopnost efektivně plnit své povinnosti. Apple si je problémů vědom a řekl, že funkce byla optimalizovaná s příchodem iOS 16.1.2 a watchOS 9.2. V současné době není zřejmé, zda úpravy skutečně vedly k optimalizaci. Zpráva The New York Times rovněž uvádí, že Apple vyslal své zástupce do Summit County, aby falešné detekce autonehod pozorovali.

