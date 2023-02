TOP novinky od JBL pro rok 2023: Přichází další skvělá sluchátka, reproduktory a soundbar

Pokud se řadíte mezi milovníky kvalitního audia, pak se letos máte rozhodně na co těšit. Renomovaná značka JBL totiž přichází s řadou skvělých produktů, které zaujmou nejen samotnou kvalitou zvuku, ale také provedením a dalšími funkcemi. To nejlepší na tom je, že si na své přijde prakticky každý. Pojďme se proto zaměřit na TOP 5 žhavých novinek od JBL pro rok 2023.

JBL Tour PRO 2

Bezesporu jedním z nejočekávanějších produktů vůbec jsou sluchátka JBL Tour PRO 2, která přináší jistou revoluci v oblasti bezdrátových sluchátek. Tento model si samozřejmě zakládá na vysoce kvalitním zvuku JBL Pro Sound a technologii True Adaptive Noise Cancelling (ANC) s funkcí Smart Ambient. Sluchátka dokážou automaticky potlačovat hluk z okolí a v případě potřeby jej naopak propouštět. S tím jde ruku v ruce i podpora prostorového zvuku JBL Spatial Sound či funkce Personal Sound Amplification. Sečteno podtrženo, s JBL Tour PRO 2 se budete moci naplno ponořit do vaší oblíbené muziky a vychutnat si tak ničím nerušený poslech.

Co je však na modelu revoluční, je jeho chytré nabíjecí pouzdro s dotykovým displejem, které o to více zpříjemňuje a zjednodušuje celkové používání sluchátek. S jeho pomocí totiž můžete ovládat nastavení sluchátek, spravovat hovory a přehrávání, ovládat nastavení zvuku, nebo si zkrátka zobrazit úroveň baterie či nastavit budík. To vše, aniž byste museli vytahovat svůj telefon. Celé to ještě skvěle uzavírá aplikace JBL Headphones. S její pomocí lze ovládat nastavení sluchátek (např. upravit úroveň ANC), přizpůsobit ovládání dotykového displeje pouzdra, nebo skrze ekvalizér upravit zvuk tak, aby vám vyhovoval co možná nejlépe. Důležitou roli hraje i nasazení moderní bezdrátové technologie Bluetooth 5.3 LE pro stabilnější a bezpečnější spojení.

Sluchátka budou k dostání v březnu 2023 v Black a Champagne provedení.

Předobjednávky JBL Tour Pro 2 za 6990 Kč,- zde

JBL Go 3 Eco

JBL zároveň přichází s oblíbeným přenosným reproduktorem JBL Go 3 Eco. Jak už samotný název napovídá, tento model vyniká zejména svým eco-friendly designem. Z 90 % je totiž vyrobený z recyklovaného plastu, přičemž samotná mřížka je ze 100% recyklované tkaniny. Samozřejmě i přesto se u něj klade hlavní důraz na kvalitu zvuku JBL Pro Sound. Reproduktor ještě nadále vyniká svou přenositelností a odolností.

Pokud tedy hledáte kompaktní reproduktor s kvalitním zvukem, který se nezalekne ani vody, pak je JBL Go 3 Eco skvělou volbou. Pyšní se totiž odolností vůči prachu a vodě dle IP67. Ať už se tedy chystáte kamkoliv, bude vás doprovázet s pořádnou porcí kvalitního zvuku. V tomto ohledu také potěší jeho výdrž baterie dosahující až 5 hodin na jedno nabití. Reproduktor JBL Go 3 Eco bude k dostání modrém, zeleném a bílém provedení

Předobjednávky JBL GO3 ECO za 1150 Kč zde

JBL BAR 500

Nezapomnělo se ani na oblíbené soundbary. V této oblasti se o slovo již přihlásil JBL Bar 500, který si zakládá nejen na kvalitním zvuku JBL Pro Sound s výkonem 590 W, ale také na stylovém provedení. Díky technologiím MultiBeam a Dolby Atmos se navíc postará o pohlcující kvalitu 3D prostorového zvuku. Důležitou roli u něj hraje i bezdrátový 10“ subwoofer či technologie PureVoice, která optimalizuje čistotu hlasu. Nemusíte se tedy obávat, že by akční scény ve filmech a hrách přehlušily případné dialogy.

Fotogalerie #2 JBL BAR 500 1 JBL BAR 500 5 JBL BAR 500 4 JBL BAR 500 3 JBL BAR 500 2 Vstoupit do galerie

V soudbaru je také zabudována Wi-Fi s AirPlay, Alexa Multi-Room Music a Chromecast. Samozřejmostí je také HDMI eARC s 4K Dolby Vision pass-thorugh a jednoduchá kalibrace již zmiňovaného 3D prostorového zvuku. Vše si lze navíc přizpůsobit prostřednictvím mobilní aplikace JBL One, kde se nabízí ekvalizér, možnost ovládání kompatibilních reproduktorů a řada dalších možností.

JBL Bar 500 zakoupíte za 15 990 Kč zde

JBL Pulse 5

Jestliže hledáte doopravdy kvalitní vodotěsný Bluetooth reproduktor, který se stane ideálním společníkem na cesty a setkání s přáteli, pak je JBL Pulse 5 skvělou volbou. JBL. Reproduktor přináší oslnivý zvuk JBL Original Sound, díky čemuž dokáže hravě ozvučit domácí i venkovní sešlosti. Pozornost lidí ale poutá zejména svým designem. Kvalitní zvuk je totiž obohacen o 360° světelnou show, která se přizpůsobuje rytmu hudby a dotváří tak perfektní atmosféru.

Fotogalerie #3 jbl pulse 5 1 jbl pulse 5 1 jbl pulse 5 2 jbl pulse 5 4 jbl pulse 5 3 jbl pulse 5 7 Vstoupit do galerie

Ideální reproduktor na cesty z něj také dělá jeho 12hodinová výdrž baterie, pevný popruh a odolnost vůči prachu a vodě dle IP67. Kdyby náhodou JBL Pulse 5 nestačil, můžete s pomocí funkce PartyBoost propojit více kompatibilních reproduktorů a dopřát si tak mnohonásobně větší porci zábavy.

JBL Pulse 5 zakoupíte za 6 590 Kč zde

JBL Tour ONE M2

Těšit se mohou i fanoušci náhlavních sluchátek, kterým může do oka padnout očekávaný model JBL Tour ONE M2. Tato bezdrátová sluchátka kromě kvalitního zvuku JBL Pro Sound nabízejí technologii True Adaptive Noise Cancelling s funkcí Smart Ambient. Nemusíte se tedy obávat, že by vás při poslechu hudby cokoliv rušilo a naopak. S tím také souvisí další funkce s názvem Smart Talk. Díky ní už nemusíte přerušovat hudbu v případě, kdy si chcete s někým popovídat. Pokročilá technologie rozpoznání hlasu dokáže sama zareagovat na váš hlas a hudbu automaticky pozastavit.

Fotogalerie #4 JBL Tour ONE M2 1 JBL Tour ONE M2 2 JBL Tour ONE M2 3 JBL Tour ONE M2 4 Vstoupit do galerie

Aby toho nebylo málo, JBL Tour ONE M2 navíc přichází s prostorovým zvukem JBL Spatial Audio, což jde ruku v ruce se zmiňovanou technologií pro potlačení hluku. Vše si pak opět budete moci nastavit prostřednictvím mobilní aplikace JBL Headphones. Ta umožňuje přizpůsobit ekvalizér, aktivovat různé funkce nebo nastavit, jak budou sluchátka reagovat na dotykové ovládání a podobně. Celé to ještě parádně uzavírá Personi-Fi 2.0, díky čemuž si můžete nastavit zvuk přesně tak, jak vyhovuje vašemu osobnímu poslechovému profilu. Za zmínku pak ještě stojí nasazení moderní bezdrátové technologie Bluetooth 5.3 LE a čtveřice mikrofonů s funkcí VoiceAware pro zajištění čistých hands-free hovorů.

Předobjednávky JBL Tour ONE M2 za 7 990 Kč zde