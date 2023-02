S AirPods Max 2 se stále počítá, dorazí však za dlouho

Je tomu skoro až k nevíře, ale první generace AirPods Max se světu představila již v prosinci 2020 po dlouhých měsících nejrůznějších spekulací. Přestože byla tato sluchátka extrémně očekávaná, kvůli své ceně a kombinaci s minimem inovativních funkcí bohužel uživatele příliš nezaujaly, což se odrazilo na jejich nízkých prodejích. Právě kvůli nim se pak začalo nahlas hovořit o tom, že je vytvoření jejich druhé generace najednou v ohrožení, protože by se ekonomicky nevyplatily. Jak se však nyní podle informací přesného Apple analytika Ming-Chi Kua zdá, druhé generace AirPods Max se přeci jen dočkáme.

Fotogalerie AirPods Max sluchatka Sluchatka Airpods Max Spacegray airpods max AirPods Max Apple Apple Airpods Max Apple AirPods Max spacegray AirPods Max AirPods Max detail AirPods Max ovladani AirPods Max od Apple AirPods Max Smart case BO and AirPods max Vstoupit do galerie

Kuovy zdroje tvrdí konkrétně to, že AirPods Max kalifornský gigant ještě rozhodně neodpískal a rád by je buď na konci příštího roku, nebo na začátku roku popříštího „oprášil“ a pokusil se jimi opět na trhu zaujmout. Co přesně by nová generace AirPods Max měla přinést sice zdroje neprozradily, obecně se ale počítá s kvalitnějším zvukem, pokročilejším ANC a režimem propustnosti, podporou Apple Music Lossless, rychlejším párováním a tak podobně. Samozřejmostí je pak třeba i výměna Lightningu za USB-C či nové barevné varianty, přičemž překvapivý by nebyl ani drobný redesign. Snad se tedy co nevidět dočkáme dalších informací, které detaily o AirPods Max 2 ještě více poodhalí.