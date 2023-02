Jak dostat vodu z iPhonu

Dostala se vám do reproduktoru iPhone voda a ten nyní nehraje tak, jak by měl? V tom případě vás určitě zajímá, jak na iPhone odstranit vodu z reproduktoru. Není to složité, je nutné mít staženou aplikaci Zkratky, poté je postup následující:

Prvně na iPhonu v Safari přejděte na tento odkaz se zkratkou. Na stránce se zkratkou dole stiskněte tlačítko + Přidat zkratku. Tímto se zkratka uloží do galerie všech vašich zkratek. Nyní tedy přejděte do nativní aplikace Zkratky. Zde pak v galerii zkratek klepněte na dlaždici Water Eject. Jakmile tak učiníte, stiskněte nahoře Begin Water Eject. Požádá-li vás zkratka prvně o nějaké přístupy, tak je povolte. Následně už započne samotný proces odstranění vody z reproduktoru.

Jakmile jednou zkratku Water Eject přidáte, tak pro odstranění vody z reproduktoru pouze přejděte do aplikace Zkratky a klepněte na ni. Zkratku opětovně z webového prohlížeče do galerie nepřidávejte, po prvním přidání zde zůstane. Nezapomeňte na to, že iPhone není vodotěsný!