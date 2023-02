Šéf Applu: Kdybychom měli před Vánoci více iPhonů 14 Pro, překonáme prodejní rekordy

Včerejší oznámení finančních výsledků Applu za čtvrté čtvrtletí loňského roku sice nebylo úplně veselé, jelikož si kalifornský gigant meziročně mírně pohoršil, nicméně být tomu tak vůbec nemuselo. Minimálně v případě iPhonů totiž hovoří průzkumy, které má Apple k dispozici, naprosto jasně, což se nebál při následném hovoru s investory šéf Applu Tim Cook náležitě zdůraznit.

Ačkoliv tržby kategore iPhone meziročně klesly o zhruba 6 miliard dolarů, není to tím, že by o iPhony jako takové nebyl zájem, ale dle Cooka jen tím, že zkrátka nebyly. Výrobní problémy se totiž v posledním čtvrtletí loňska přihlásily o slovo mnohem víc než kdykoliv předtím, kvůli čemuž se z iPhonů 14 Pro (Max) stalo nedostatkové zboží. Právě tyto modely však měly být největšími prodejními trháky coby prémiová řada, což Applu z logiky věci finančně citelně uškodilo. Mít však iPhonů 14 Pro (Max) k dispozici více, je Cook přesvědčen o tom, že další finanční rekord společnosti by padl. Na kdyby se však bohužel nehraje – tím spíš, když dodavatelský řetězec si každá společnost do jisté míry nastavuje sama. Nutno nicméně jedním dechem dodat, že aby se situace neopakovala, snaží se v současnosti Apple intenzivně přerušit značnou část výroby svých produktů z Číny do jiných zemí, čímž si chce zajistit dodávky i v případě nouze.