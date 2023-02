Kuo: HomePod mini 2 je přeci jen ve vývoji, dorazí příští rok

Fanoušci HomePodů mini si možná příští rok přijdou na své, přestože to ještě nedávno vypadalo, že se tak zcela určitě nestalo. Je tomu totiž jen pár dní, co reportér Mark Gurman z Bloombergu oznámil, že Apple dle jeho informací nevyvíjí druhou generaci HomePodu mini, čímž leckoho zklamal. Nyní však přichází velmi přesný analytik Ming-Chi Kuo s tvrzením, že vývoj přeci jen probíhá a co víc, že představení již není příliš daleko.

Kuovi se podařilo od jeho zdrojů zjistit konkrétně to, že Apple údajně na HomePodu mini 2 v současnosti pracuje jen ve velmi malé skupince inženýrů, což značí, že se u něj zřejmě žádných zásadních upgradů nedočkáme. Ještě zajímavější je však bezesporu to, že start jeho výroby je naplánován na druhou polovinu příštího roku s tím, že představení má proběhnout na podzim – tedy možná na čtyřleté výročí představení první generace. Kolik bude stát a co nabídne oproti ní nového je nicméně v současnosti zcela nejasné a proto nemá smysl ani jakkoliv dopředu hádat.

