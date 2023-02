iPhone 14 Plus je prodejní propadák, Apple už začal zastavovat jeho výrobu

Zatímco ještě před představením iPhonu 14 Plus se valná většina analytiků shodovala v tom, že se bude jednat o naprostý prodejní hit, jelikož velké telefony zkrátka táhnou, realita je zcela opačná. Model 14 Plus je totiž suverénně nejhůře prodávaným iPhonem 14 a to dokonce tak, že Apple začíná pozvolna zastavovat jeho výrobu.

Na prodeje iPhonů 14 se zaměřil ve své nové výzkumné zprávě přesný analytik Ross Young. Tomu se podařilo zjistit poměrně překvapivě to, že prodeje iPhonů 14 Pro a 14 Pro Max strmě rostou i v povánočním období, přestože naprostá většina analytiků předpovídala, že na koho se nedostane před Vánoci, ten už o 14 Pro (Max) ztratí zájem a nekoupí si jej. Realita je ale evidentně úplně jiná. Špatně si prodejně nevedou ale ani základní iPhony 14, byť na řadu Pro notně ztrácí. To řada 14 Plus je doslova propadák a to dokonce natolik velký, že začal Apple své dodavatele postupně informovat o tom, ať výrobu komponentů pro něj utlumí či úplně zastaví, jelikož již víc telefonů na prodej třeba není.

Poměrně překvapivé je však to, že i přes naprosto tristní prodeje řady 14 Plus má mít dle Younga Apple i nadále v plánu vydat jej znovu coby iPhone 15 Plus a pokusit se tak jeho prokletí zlomit, stejně jako tomu bylo u řady mini. Zda se mu to podaří sice ukáže až čas, nicméně vzhledem k zájmu o „čtrnáctku“ je pravděpodobnost mizivá. Je však možné, že si Apple v tomto směru holt už nemůže vybrat jinak, jelikož má produktové plány nastavené dlouhodobě dopředu a jejich změna by jej bolela víc než dodržení výroby zdánlivě nelogického modelu.