Oblíbený stojánek Elago W3 je nyní kompatibilní s Apple Watch Ultra

Stojánek Elago W3 není fanouškům Apple potřeba příliš představovat. Jedná se o jeden z nejznámějších sotjánků pro Apple Watch na trhu a to díky jeho designu, jenž připomíná staré počítače Macintosh. Elago nyní představilo novou verzi svého Elag W3 Stand, který přichází s kompatibilitou pro Apple Watch Ultra. Stojánek stoji v přepočtu okolo 300 korun a zakoupit si jej můžete například na Amazonu. K dispozici je v černé a bílé barvě s tím, že uvnitř je prostor pro klasickou nabíječku pro Apple Watch a to včetně vvedení kabelu tak, abyste mohli vše pohodlně zapojit a následně zasunout do stojánku své Apple Watch.

Pokud tedy hledáte zajímavou možnost jak mít uložené své Apple Watch během nabíjení, pak je to rozhodně to nejnápaditější, co na trhu můžete objevit.

Stojánek Elago W3 si můžete zakoupit přímo zde.