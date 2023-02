iPhony 16 Pro nedostanou jednu z klíčových novinek letošních iPhonů 15 Pro Max

Zatímco v minulosti Apple své prémiové verze iPhonů rozlišoval jen velikostně, maximálně pak například ve formě mírně většího senzoru fotoaparátu a tak podobně, v letošním roce má být vše jinak. Kalifornský gigant totiž plánuje u řady 15 Pro Max, která možná nakonec ponese název 15 Ultra, nasadit takzvaný periskopický teleobjektiv, který při zachování rozměrově stejně vystouplého fotomodulu nabídne uživatelům podstatně větší optický zoom. V kuloárech se sice donedávna šuškalo, že letošek bude zároveň jediným rokem, kdy fanoušci 6,1“ iPhonů Pro technologicky mírně ostrouhají, nicméně analytik Ming-Chi Kuo přispěchal před pár hodinami se zprávou, která to vyvrací.

Ačkoliv jsme doposud ze všech stran slyšeli, že by měl být Apple schopný periskopický teleobjektiv nasadit v příštím roce na 6,1“ iPhony 16 Pro, Kuovy zdroje pocházející zřejmě z blízkosti Applu nyní tvrdí, že z plánu nakonec sešlo. Vývoj „šestnáctek“ totiž již intenzivně probíhá s tím, že se pomalu začínají odsouhlasovat nebo naopak „usmrcovat“ klíčové funkce, přičemž právě periskopický teleobjektiv měl být jednou z nich. Ještě minimálně v příštím roce jej tedy má nabídnout jen větší z dvojice prémiových iPhonů, tedy model 16 Pro Max či 16 Ultra, sáhne-li Apple k přejmenování. Už nyní je přitom jasné, že pokud se tak stane, Apple to od svých uživatelů zcela určitě tvrdě schytá, stejně jako je kritizován například za nenasazení mini LED displeje do menších iPadů Pro. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že se v tomto případě skutečně nemusí jednat o jeho rozmar, ale opravdu u problematickou implementaci technologie do menšího těla.

