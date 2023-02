Děkujeme za nejlepší měsíc v historii Text Factory s 1 727 000 reálných uživatelů dle Netmonitoru!

Chtěli bychom vám z celého srdce poděkovat, jen díky vám, našim čtenářům se nám podařilo to, co ještě nikdy předtím. Magazíny spadající pod Text Factory s.r.o. přilákaly dle auditovaného měření Netmonitoru za leden celkově 1 727 000 reálných návštěvníků. Největší podíl na tomto výsledku má magazín Letem světem Applem a výrazně rostoucí Samsung Magazín. LsA zaznamenalo 1 329 836 reálných uživatelů a stalo se tak 51 nejnavštěvovanějším webem v ČR z hlediska uživatelů. Vzhledem k tomu, že 80% obsahu na LsA stále tvoří obsah zaměřený na společnost Apple, jsme s tímto výsledkem o to víc spokojeni a chceme vám za něj upřímně poděkovat. Veškerá data z Netmonitoru jsou veřejně dostupná přímo na netmonitor.cz.

Ještě jednou děkujeme, tým Text Factory!