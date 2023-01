Umělá inteligence detekovala mimozemský signál z vesmíru

Umělá inteligence se v poslední době skloňuje ve všech možných pádech, a to zejména v souvislosti s jejím využitím pro kreativitu, zábavu či podnikání. Nejnovější zprávy ale napovídají, že umělá inteligence má svůj potenciál možná i při detekci známek mimozemského života.

Umělé inteligenci se podařilo objevit v rádiových signálech z vesmíru potenciální mimozemské „technosignatury“. Informoval o tom americký institut SETI (Search for Extraterrestrial Intelligence – Hledání mimozemské inteligence), který se již od druhé poloviny osmdesátých let minulého století zabývá pátráním po stopách existence mimozemských civilizací. Pátrání po technosignaturách, které by mohly indikovat možné používání mimozemské komunikační technologie, až doposud nepřineslo žádné přesvědčivé výsledky. To by se ale mohlo změnit s rozmachem umělé inteligence a strojového učení.

Na základě dat z teleskopu, která byla poprvé shromážděna v roce 2016, analyzoval algoritmus strojového učení více než 480 hodin dat z 820 hvězd a identifikoval osm zajímavých signálů, které předchozí algoritmy nezjistily. Nedávno byl na webu Nature Astronomy publikován článek, který podrobněji rozebírá práci umělé inteligence a strojového učení na poli detekce mimozemských signálů. Jeden z autorů článků. Peter Ma z univerzity v Torontu, zdůraznil, že v tomto případě se o vše postarala pouze neuronová síť bez jakýchkoliv tradičních algoritmů. Práce podle Petera Ma „přinesla výsledky, které tradiční algoritmy nezachytily.“

Signály, přicházející z vesmíru, mohou být v některých případech zaměněny s pozemskými rádiovými signály. V tomto případě se ale podle Ma jednalo o „úzkopásmové, dopplerovsky driftující signály pocházející z nějakého mimozemského zdroje“ – tedy o rádiové signály spadající do specifického frekvenčního pásma. Hledání těchto signálů v datech může být jako hledání jehly v kupce sena – časově náročné a zdlouhavé – ale právě zde může pomoci strojové učení. Ma a jeho kolegové navrhli svou neuronovou síť tak, aby identifikovala a následně klasifikovala to, co považuje za nejdůležitější vlastnosti dat SETI, a zároveň se snažila odfiltrovat rušivé vlivy ze Země.

Zmíněná neuronová síť dokázala díky rychlosti a odlišnosti způsobu detekce a zpracování dat najít v datech ukrytých osm unikátních signálů, které mohou potenciálně pocházet z mimozemských zdrojů. Výzkum, který by tuto hypotézu potvrdil, zatím ale nebyl proveden. Stejně tak nelze odhadnout, zda budou vědci schopni určit, o jakou technologii se jedná. Ma ale v této souvislosti uvedl, že s takovými zjištěními on ani jeho tým zatím nepočítá.