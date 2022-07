Z vesmíru se ozývá záhadný “tlukot srdce”, vědci jej nedokáží vysvětlit

Že nejsme ve vesmíru sami je prakticky všem lidem na Zemi naprosto jasné, jelikož by se jednalo o neuvěřitelnou náhodu. Mnohé signály přímo z vesmíru navíc právě existenci mimozemského života naznačují, ba co víc – mnohdy by se chtělo říci skoro až potvrzují. Jedním takovým signálem je i nynější příjem “tlukotu srdce” ze vzdálené galaxie.

Vědci z Massachusettského technologického institutu začali před nedávnem přijímat periodicky se opakující rádiový signál, který přirovnávají právě k tlukotu srdce. Právě periodicita je pak na celé záležitosti zřejmě nejpozoruhodnější, jelikož se dosud lidstvo setkalo jen s hrstkou věcí, které byly schopné z vesmíru vysílat přesné periodické signály. Velkou zvláštností je pak to, že jednotlivé signály mezi sebou dělí relativně dlouhá doba (zhruba tři sekundy), zatímco doposud se vědci setkávali zpravidla s opakováním v řádu milisekund.

Jelikož má signál vycházet z galaxie, která je od nás vzdálená několik miliard světelných let, je prakticky jasné, že se minimálně v nejbližší době nemáme šanci dozvědět, co jej přesně může vysílat. Vyloučit však v žádném případě nelze to, že máme co do činění se signálem mimozemského života, který však holt nejsme vzhledem k technologické úrovni lidstva zatím jakkoliv lépe uchopit. Zda je to škoda či naopak dobře už je na posouzení každého jednoho člověka.