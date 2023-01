14″ vs. 16″ MacBook Pro: 5 rozdílů, které vám pomohou s výběrem

V roce 2021 představil Apple zbrusu nové MacBooky Pro, které si svůj přídomek konečně po dlouhé době zase zasloužily. Do té doby totiž nabízel Apple profesionální stroje prakticky pouze s procesory Intel, pomineme-li 13″ variantu. Konkrétně došlo k představení 14″ a 16″ MacBooku Pro s přepracovaným tělem, navrácenou konektivitou, neskutečným výkonem a skvělou efektivitou, což zaručily čipy Apple Silicon. Uběhlo to jako voda a před nedávnem Apple představil další generaci 14″ a 16″ MacBooku Pro, u které se změnily především vnitřnosti. Pokud vás nové MacBooky zaujaly, dost možná se nemůžete rozhodnout mezi 14″ a 16″ verzí. Tento článek by vám měl s výběrem pomoci, jelikož se podíváme na 5 hlavních rozdílů mezi „menším“ a „větším“. Mohlo by vás zajímat MacBook Pro (2021) vs. MacBook Pro (2023): 5 rozdílů, ve kterých se liší Mac Pavel Jelič 22. 1. 2023

Výdrž baterie a nabíjení Vzhledem k tomu, že je 16″ MacBook Pro oproti 14″ modelu větší, tak samozřejmě nabízí o to větší baterii. Konkrétně je řeč o 100 Wh baterii, narozdíl od 70 Wh u menšího modelu. Z toho plyne, že 16″ verze logicky nabízí delší výdrž na baterii, a to i přesto, že má větší displej. Zatímco větší model vydrží na jedno nabití až 22 hodin, což je vůbec nejvíce v historii jablečných přenosných počítačů, tak menší 14″ model vydrží na nabití „jen“ 18 hodin. Vzhledem k větší baterii je pak také rozdíl v nabíjení. 14″ MacBook Pro lze nabíjet s využitím 67 W a u výkonnějších konfigurací s 96 W adaptérem s tím, že rychlonabíjení podporuje jak konektor MagSafe, tak USB-C. Kdežto u 16″ varianty můžete využít 140 W rychlonabíjení jen v kombinaci s konektorem MagSafe, jelikož USB-C je limitované na 100 W.

Rozměry a váha Naprosto zásadní roli hrají pří výběru 14″ a 16″ MacBooku Pro také rozměry a váha. Co se týče menšího stroje, tak ten nabízí přesně 14.2″ displej, rozměry (V × Š × H) 1,55 × 31,26 × 22,12 centimetru a hmotnost 1,6 kilogramu. Větší bratříček pak má přesně 16.2″ displej, rozměry 1,68 × 35,57 × 24,81 centimetru a hmotnost 2,15 kilogramu. Z hlediska rozměrů lze tedy vidět velký rozdíl, u váhy je však v praxi rozdíl ještě podstatnější. Rozdíl 500 gramů je totiž skutečně znát a při dlouhodobém nošení se vyšší hmotnost opravu tzv. pronese. Z mého okolí znám mnoho jablíčkářů, kteří sáhli po 16″ MacBooku Pro, avšak zpětně by si především kvůli vyšší váze vzali 14″ verzi. Tito uživatelé byli ve většině případech v minulosti vlastníky 15″ MacBooku Pro, a tak automaticky sáhli po větší variantě, dle jejich slov by jim ale 14″ MacBook Pro po stránce velikosti displeje dostačoval. Větší rozměry a váha pak způsobují u 16″ větší „neohrabanost".

Hardware a chlazení Podíváme-li se na hardware, tak je možné jak 14″, tak 16″ verzi nakonfigurovat zcela stejně, tedy kromě základní varianty, kde menší model nabízí variantu M2 Pro s 10jádrovým CPU a 16jádrovým GPU, kdežto větší model začíná hned na M2 Pro s 12jádrovým CPU a 19jádrovým GPU. Maximálně lze oba stroje osadit čipem M2 Max s 12jádrovým CPU a 38jádrovým GPU. Z hlediska konfigurace tedy rozdíly nenajdete. Je ale důležité zmínit, že vzhledem k většímu tělu dokáže 16″ MacBook Pro hlavní čip lépe chladit, což může být pro některé uživatele výhodou. Rozhodně to ale neberte tak, že by se 14″ model nebyl schopný uchladit – éra procesorů Intel už naštěstí před několika roky skončila. Dává ale smysl, že větší stroj zkrátka bude lépe chladit.

Režim vysokého výkonu Mnoho uživatelů nemá ani nejmenší tušení, že 16″ MacBook Pro s čipem M2 Max nabízí tzv. režim vysokého výkonu a jedná se tedy o přesný opak úsporného režimu nízké spotřeby. V případě, že provedete aktivaci režimu vysokého výkonu, tak ventilátory 16″ MacBooku Pro začnou běžet vyšší rychlostí, čímž se zlepší chlazení stroje a umožní tak systému dosahovat ještě většího výkonu při intenzivním pracovním zatížení. Konkrétně lze režim vysokého výkonu využít třeba pro zlepšení výkonu při graficky náročných pracovních postupech, jako je color grading 8K ProRes 4444 a DNxHR 8K videa. Pokud je zapnutý režim vysoké spotřeby, můžete v aplikacích pro úpravy videa a 3D aplikacích také zaznamenat plynulejší přehrávání a rychlejší exporty. U 14″ MacBooku Pro byste tento režim hledali marně, i u varianty s M2 Max, jedná se tedy o exkluzivitu většího bratra.