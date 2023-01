5 nových funkcí, kterých se letos dočkáme v iOS 16

Ověření klíče kontaktu iMessage

Před několika týdny přišel Apple s trojicí nových bezpečnostních funkcí, které mají ještě lépe chránit veškeré jablíčkáře. Dvě z těchto funkcí, a to Pokročilá ochrana dat na iCloudu a podpora hardwarových bezpečnostních klíčů, jsou již k dispozici globálně pro všechny uživatele. Třetí funkce v podobě možnosti Ověření klíče kontaktu iMessage však prozatím k dispozici není a stále na ni čekáme. Tato novinka umožní uživatelům, kteří čelí určitým digitálním hrozbám, ověřit, že si stále posílají zprávy se stejnou osobou. V případě, že bude probíhat konverzace mezi dvěma uživateli, kteří budou mít zmíněnou funkci aktivní, tak budou upozorněni v případě, pokud by se hackerovi či jinému útočníkovi podařilo nějakým způsobem prolomit cloudové servery a přidat další zařízení do jednoho z účtů uživatelů, čímž by mohlo být zahájeno odposlouchávání konverzace. Klíče jednotlivých kontaktů si uživatelé navíc budou schopni navzájem porovnat osobně, a to třeba přes FaceTime, což lze považovat za další úroveň zabezpečení. Přidání Ověření klíče kontaktu iMessage do iOS bychom se měli dočkat taktéž co nevidět.