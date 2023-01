16 nových filmů, které letos uvede Netflix včetně data premiéry

Netflix si na letošní rok připravil hned 16 nových filmů ze své produkce. První z nich se své premiéry dočkal již 27. ledna a jednalo se o film Z jiného těsta, ovšem dalších 15 novinek nás letos ještě čeká s tím, že první z nich uvede Netflix již 10. února. Mezi novinky budou patřit jak romantické záležitosti, tak detektivky a samozřejmě se dočkáme i thrillerů. Pokud vás zajímá, jaké novinky letos Netflix uvede včetně data jejich premiéry, pak se stačí podívat do následující galerie, kde najdete všech 16 filmů. Mimo ty se pak dočkáme také množství dokumentů a seriálů, aby si každý našel to, co ho zajímá.

Na kterou z novinek se těšíte nejvíc a jakému žánru dáváte na Netflixu přednost? Podělte se s námi v diskusi nebo doporučte svůj oblíbený film ostatním.