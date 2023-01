Jak na iPhonu udělat Memoji bez Face ID

Od představení Memoji spolu s iOS 12 a iPhonem X uplynulo už několik let. To, co začalo jako malý zábavný experiment, si časem mezi uživateli získalo velkou popularitu, a spousta lidí si Memoji nastavuje jako svou profilovou fotografii na sociálních sítích. Obrázky Memoji sice byly představeny spolu s iPhonem X, u kterého si svou premiéru odehrála technologie Face ID, pokud ale Face ID nemáte nebo na vašem iPhonu nefunguje, nezoufejte. Naučíme vás, jak vytvořit Memoji bez Face ID.

Uživatelé, jejich iPhone nebyl vybaven TrueDepth přední kamerou, zpočátku nemohli Memoji využívat. Apple ale tuto funkci postupně neustále vylepšoval, a rozšiřoval také její podporu. Apple například postupem času představil Memoji Stickers, a poskytl tak možnost vytvářet personalizované profilové obrázky, samolepky a ikonky i těm, kteří nevlastní zařízení s Face ID.Na Memoji pracuje Apple i nadále. Přibývají nové prvky, obličejové rysy i doplňky, kterými si můžete vylepšit vzhled vašeho Memoji, a rozrůstá se i počet samolepek, které můžete využít. S příchodem iOS 16 Apple začal umožňovat přiřazení Memoji k jednotlivým kontaktům, a můžeme čekat, že se možnosti této funkce budou v budoucnu ještě více zlepšovat.

Jak vytvořit Memoji, pokud Face ID nefunguje, případně na iPhonu bez Face ID?