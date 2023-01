Avatar: Do hloubky, Pod obvazy 2 a další novinky na Disney+, které vám zpříjemní víkend

V kinech se v současné chvíli hraje dlouho očekávaný sequel populárního filmu Avatar Jamese Camerona. Snímek s názvem Avatar: Pohled do hloubky přináší pohled na jedno z nejočekávanějších filmových pokračování všech dob s oscarovým režisérem Jamesem Cameronem a herci.

Syrový, poetický autoportrét, v němž mladá afro-latinoameričanka Rebeca „Beba“ Hunttová, narozená v New Yorku, čelí historickému, společenskému a generačnímu traumatu.

Třináct let po oplodnění Satanem se neochotná matka a její antikristovská dcera snaží vést obyčejný život v Delaware. V cestě jim však neustále stojí obludné síly a Satan toužící po opatrovnictví duše své dcery.

Rob McElhenney a Ryan Reynolds vedou fotbalový klub Wrexham a snaží se vytvořit příběh outsidera, kterému by svět mohl fandit. Tento dokumentární seriál sleduje od Hollywoodu až po Wales jejich rychlokurz klubového vlastnictví a propletené osudy týmu a města.

Big Shot: Hvězdný trenér

Poté, co basketbalový trenér přijde o své místo v mužské univerzitní lize, dostává šanci vykoupit se na elitní soukromé střední škole. Brzy zjistí, že mladé hráčky potřebují empatii i zranitelnost – vlastnosti, které jsou stoickému trenéru Kornovi (John Stamos) cizí. Když přijde na to, jak se s hráčkami sblížit, začíná se z Marvyna stávat člověk, jakým chtěl vždy tajně být. A hráčky se naučí brát se vážněji a nacházejí své odrazové můstky do života jak na hřišti tak i mimo ně.

