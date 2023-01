5 Maců, kterých se dočkáme v budoucích měsících

Před pár dny jsme se dočkali představení nových jablečných počítačů – konkrétně Apple představil nové generace 14″ a 16″ MacBooku Pro a Macu mini. Je ale pravdou, že původně jsme se těchto strojů měli dočkat na konci minulého roku, avšak bohužel to Apple nestihl a porušil tak dvacetiletou tradici, během které vždy na konci roku představoval nové Macy. Alespoň byl tak start do nového roku z hlediska nových produktů skvělý a dobrou zprávou je, že by to mělo pokračovat. V budoucích měsících totiž očekáváme hned několik nových Maců a v tomto článku se na nejbližší z nich podíváme. Mohlo by vás zajímat MacBook Pro (2021) vs. MacBook Pro (2023): 5 rozdílů, ve kterých se liší Mac Pavel Jelič 22. 1. 2023

MacBook Air K představení nového MacBooku Air, který se dočkal kompletního redesignu a čipu M2, došlo v minulém roce. Apple však rozhodně nemá v plánu usnout na vavřínech a letos bychom se měli dočkat jedné velmi zajímavé novinky – měl by ní být větší, 15″ MacBook Air. Oproti menšímu bratříčkovi by však měl již nabídnout nejmodernější čip M3, každopádně po stránce designu a ostatních vlastností by s ním měl být totožný. Očekává se tedy pouze větší displej a větší baterie, z čehož plyne delší výdrž na jedno nabití, a to i díky efektivnějšímu čipu M3. V roce 2024 bychom se pak nejspíše měli dočkat nové generace již s displeji OLED. Fotogalerie MacBook Air M2 2022 16 MacBook Air M2 2022 15 MacBook Air M2 2022 14 MacBook Air M2 2022 13 MacBook Air M2 2022 12 MacBook Air M2 2022 11 MacBook Air M2 2022 10 MacBook Air M2 2022 9 MacBook Air M2 2022 8 MacBook Air M2 2022 7 MacBook Air M2 2022 6 MacBook Air M2 2022 5 MacBook Air M2 2022 3 MacBook Air M2 2022 2 Vstoupit do galerie

iMac Naposledy Apple představil nový iMac v dubnu roku 2021, takže už to za chvíli budou dva roky. Jednalo se každopádně o kompletní redesign a příchod čipu M1. Mnoho uživatelů se modlí, aby se jablečná společnost na iMac nevykašlala, jak to udělala v minulosti, podle dostupných informací je ale v plánu přesný opak. Již tento rok by totiž měla vyjít nová generace iMacu, a to s nejmodernějším čipem M3 – nejvíce se spekuluje o říjnu a listopadu. Kromě klasického iMacu však nejspíše Apple pracuje také na 27″ iMacu Pro, který by měl rozšířit současnou rodinu jablečných počítačů. Nabídnout by měl taktéž čip M3, avšak nejspíše jeho výkonnější variantu. Naposledy byl iMac Pro k dispozici v roce 2021, a to ještě s procesory Intel, kdy Apple ukončil jeho prodej. Fotogalerie #2 apple_new-imac-spring21_color-lineup_04202021 apple_new-imac-spring21_hero_04202021 apple_new-imac-spring21_input-output_04202021 apple_new-imac-spring21_lifestyle01_04202021 apple_new-imac-spring21_lifestyle02_04202021 apple_new-imac-spring21_lifestyle03_04202021 apple_new-imac-spring21_mac-family_04202021 apple_new-imac-spring21_magic-keyboard-with-numeric-keypad-yellow_04202021 apple_new-imac-spring21_magic-mouse-colors_04202021 apple_new-imac-spring21_magic-trackpad-colors_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-blue_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-green-accessories_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-green-retina-display_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-orange-photoshop_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-red_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-silver_04202021 apple_new-imac-spring21_pf-yellow_04202021 apple_new-imac-spring21_ps-blue-cord-connection_04202021 apple_new-imac-spring21_pt-purple-touch-id_04202021 Vstoupit do galerie

Mac Pro Na vývojářské konferenci WWDC20 Apple uvedl, že má v plánu do dvou let kompletně přejít na vlastní čipy Apple Silicon, a to u všech počítačů. Bohužel, ke splnění tohoto slibu nedošlo, jelikož stále čekáme na představení nového Macu Pro – ten původní je totiž stále k dispozici jen s procesory Intel. V minulém roce ale Apple při představení Macu Studio uvedl, že se nejedná o jeho náhradu, a že se plnohodnotného Macu Pro s Apple Silicon dočkáme už brzy. Dočkat bychom se konkrétně měli již letos a vše tomu nasvědčuje. Nový Mac Pro by měl mít naprosto stejný design, jako má ten současný, a disponovat by měl čipem M2 Ultra. Původně se spekulovalo o dřívějším příchodu s čipem M1 Extreme, jeho vývoj však kalifornský gigant nakonec vzdal, a tak se představení posunulo. Fotogalerie #3 Apple_mac_pro_new_display_final_cut_screen_060319 apple_mac-pro-display-pro_display-pro_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Display-Pro-Brightness_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Display-Pro-Swivel-Screen_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Display-Pro-Workflow_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Display-Pro-XDR-Retina_060319 apple_mac-pro-display-pro_mac-pro_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Mac-Pro-Hand-Lift_060319 apple_mac-pro-display-pro_mac-pro-internal_060319_ Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Mac-Pro-Thermal_060319 Apple_Mac-Pro-Display-Pro_Mac-Pro-Top-Down-View_060319 Vstoupit do galerie