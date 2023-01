Výsledky voleb: Tento widget na zamčené obrazovce ukáže, zda vede Pavel, nebo Babiš

Výsledky voleb nové hlavy státu České republiky zajímají snad každého správného Čecha. Ostatně, zájem o volby je letos skutečně enormní a to jak z hlediska volební účasti, tak i sledování kampaně obou kandidátů jak skrze televizní debaty, tak na internetu, potažmo na veřejných setkáních. Pokud chcete mít o sčítání hlasovacích lístků a tedy de facto přibližování se Pavla či Babiše na Hrad detailní přehled, určitě vám přijde vhod nový vylepšení widget aplikace ČT24, který přináší i na uzamčenou obrazovku iPhonu živě volební výsledky.

Volební výsledky

Vše, co je třeba pro aktivaci widgetu udělat, je mít v telefonu nainstalovanou nejaktuálnější verzi aplikace ČT24 a zároveň mít operační systém aktualizovaný minimálně na iOS 16.2. Pokud tyto požadavky splňujete, pak už stačí jen otevřít aplikaci ČT24, zde zvolit Menu a zde následně zvolit možnost Připnout volební banner. Jedním dechem je nicméně třeba dodat, že ten půjde připnout až od 28. ledna od 12:00. Volba hlavy státu totiž končí až zítra ve 14:00 a tak by bylo zbytečné, aby vám do té doby svítil widget na displeji vašeho telefonu naprázdno. Níže se nicméně můžete podívat na to, jak bude vypadat.