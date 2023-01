5 užitečných tipů pro vyhledávání v Safari v macOS Ventura

Zkušení uživatelé tento tip určitě znají, začátečníkům se ale bude jistě hodit. Pokud chcete na aktuální webové stránce najít konkrétní výraz, máte k dispozici následující možnosti. Jednou z nich je stisk klávesové zkratky Cmd + F a zadání požadovaného výrazu do textového pole, které se vám zobrazí. Můžete ale také na liště v horní části obrazovky kliknout na Úpravy -> Hledání -> Hledat . V rozbalovacím menu nalevo od textového pole můžete přizpůsobit podmínky vyhledávání.

Rychlé vyhledávání na stránce

Řada webových stránek nabízí také možnost rychlého vyhledávání, a to i v případě, že se na dané stránce v dané chvíli zrovna nenacházíte. Stačí, když do adresního řádku v horní části okna aplikace Safari zadáte požadovanou doménu a namísto stisku klávesy Enter budete pokračovat zadáním příslušného výrazu. Druhou alternativou je zadat do adresního řádku výraz „Site“ následovaný dvojtečkou, vybranou webovou stránkou a požadovaným výrazem.