Unikly další informace o iOS 17! Odhalují novinky v softwaru i iPhonů 15

Od vydání iOS 17 nás sice dělí ještě dobrého půl roku v případě beta verze a tři čtvrtě roku v případě verze veřejné, nicméně první střípky informací o něm se začínají pomalu ale jistě dostávat na veřejnost. O odhalení pár z nich se nyní postaral leaker LeaksApplePro, jehož zdrojům se měly dostat do rukou části kódu iOS 17, které jsou samozřejmě zatím určené jen pro interní využití. Co prozradily?

Zdroje potvrdily hned na úvod to, že se do iOS 17 žádné závratné upgrady nechystají, jelikož se u něj Apple zaměřuje primárně na perfektní spolehlivost a stabilitu, jak to udělal třeba před lety u iOS 12 po vydání totálně zpackaného iOS 11. Určitými proměnami si má nicméně projít aplikace Mail, Wallet, Fitness, Find My a překvapivě i Domácnost, kterou kalifornský gigant výrazně upgradoval teprve loni právě v iOS 16. Samozřejmostí je pak vytvoření zbrusu nové aplikace pro AR/VR headset, který se Apple chystá co nevidět představit.

Kromě informací o novinkách v systému odhalil kód mimo jiné to, že iOS 17 počítá s podporou šesti iPhonů s Dynamic Islandem, z čehož vyplývá, že letos skutečně všechny „patnáctky“ tento prvek dostanou a přidají se tak ke dvojici z loňska. Kód rovněž potvrdil přechod z Lightning portů na USB-C s tím, že u základních iPhonů 15 má však být nový port rychlostně srovnatelný s Lightningem a jen u řady 15 Pro/Ultra jej má překonávat. Právě řada 15 Pro/Ultra se pak v kódu poodhalila velmi zajímavě. Leaker totiž tvrdí, že z kódu vyplývá, že by měl iPhone 15 Ultra (tedy přejmenovaný iPhone 15 Pro Max) nabízet software pro pokročilé zpracování obrazu, který bude vyžadovat vysoký výkon po relativně dlouhou dobu. Z toho důvodu má dostat model Ultra vylepšený chladící systém, aby byl schopen udržet procesor delší dobu v optimální provozní teplotě, byť je jedním dechem třeba dodat, že to si může Apple u Ultra dovolit víceméně jen kvůli jeho větší velikosti.

Více detailů sice už kód neodhalil, nicméně i to málo z něj se jeví jako velmi zajímavé, byť na druhou stranu pro fanoušky menších iPhonů jako svým způsobem diskriminační. Je však třeba zdůraznit, že LeaksApplePro se v minulosti již několikrát spletl a přestože je jeho úspěšnost poměrně vysoká, je třeba brát jeho informace právě kvůli několika zásadním chybám z minulosti s patřičnou rezervou.