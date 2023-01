Přijďte si do iStores.sk vyzkoušet nové Macy!

Komerční sdělení: Zaujaly vás nedávno představené Macy mini a MacBooky Pro, ale nejste si jisti, zda jsou pro vás ideální? Pak pro vás máme tip, jak si tuto věc alespoň částečně ověřit. iStores.sk má totiž nové Macy již vystavené na svých prodejnách, díky čemuž je tak možné si je „ohmatat“ a částečně si tedy vyzkoušet, zda se jedná o stroje přesně pro vás.

Nové Macy se sice designově oproti svým předchůdcům nezměnily, nicméně výkonnostně se zejména modely vybavené čipy M2 Pro a M2 Max posunuly víc než dost. Dalším pozitivem je pak to, že základní Mac mini vychází na pouhých 699 €, čímž se tento model stal suverénně nejdostupnějším Macem na současném trhu. Zakoupit jej nicméně lze u iStores.sk i na splátky od 21 € měsíčně. Co se pak týče MacBooků Pro, ty jsou k dispozici už od 2399 € či od 71 € měsíčně. Pokud vás tedy novinky lákají, směle do jejich testování.

Macy mini lze zakoupit zde

MacBooky Pro lze zakoupit zde