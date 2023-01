Mac Pro s čipem Apple Silicon může být zklamáním, jeho upgradovatelnost bude mizivá

Velká očekávání střídají možná ještě větší rozpaky. Tak přesně takto by se dala v krátkosti zhodnotit situace kolem chystaného Macu Pro s čipem Apple Silicon, na jehož vývoji Apple pracuje již řadu měsíců. Zprvu se sice zdálo, že se se můžeme těšit na neuvěřitelně výkonnou počítačovou bestii, nicméně relativně nedávno se objevily zprávy o tom, že vrcholová verze čipu Apple Silicon pro Mac Pro byla odpískána kvůli problémům s vývojem a nákladům a stroj si tak bude muset vystačit „jen“ s druhou generací čipu Ultra. Špatné zprávy však stále přibývají.

Není tomu tak dlouho, co velmi dobře informovaný reportér Mark Gurman z Bloombergu zjistil od svých zdrojů to, že úložiště nového Macu Pro s Apple Silicon nebude upgradovatelné jako tomu je u verze s čipem Intel, jelikož je paměť s Apple Silicon propojena i v případě chystaného M2 Ultra. Jinými slovy, uživatel si bude muset vybrat vhodnou konfiguraci RAM a SSD úložiště hned při koupi, jelikož poté už nebude možné jakékoliv plnohodnotné navyšování. Je sice možné, že v případě úložiště bude k dispozici určitá možnost navýšení podobná připojení externích disků, nicméně zde se plné rychlosti zkrátka nedočkáme. Další špatnou zprávou, se kterou přišel Gurman teprve před pár hodinami, je pak to, že upgradovatelné nebude ani GPU. To by přitom mohlo být ještě větší problém než RAM či úložiště, jelikož si Apple Silicon nerozumí s externími grafickými kartami a tudíž si budou muset uživatelé vystačit „jen“ s tím, co jim nabídne čip jako takový. Prostor, který v Macu Pro zbude po zaslepení slotů pro upgrady pak může být prý využit „jen“ pro nasazení lepšího chladícího systému, který by udržel výkon čipu déle na maximální možné míře.

Ačkoliv Apple zatím Mac Pro neukázal a ještě zřejmě pár měsíců neukáže, už nyní se začínají s ohledem na uniklé informace ozývat naštvaní jablíčkáři s tím, že pokud se spekulace skutečně naplní, Mac Pro jako takový nebude dávat zkrátka a dobře smysl. Byla to totiž právě jeho uživatelská upgradovatelnost, o kterou mnoha uživatelům šlo a kvůli které si tento stroj kupovali pro práci. Bude proto extrémně zajímavé, s čím tedy Apple nakonec přijde a potažmo, jak bude „kompenzovat“ omezení, která uživatelé při využívání čipů Intel trpět nemuseli.