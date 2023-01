iPhony 15 nabídnou podporu superrychlého WiFI připojení

Od představení iPhonů 15 (Pro) svět sice dělí ještě dobrého tři čtvrtě roku, už nyní o nich však víme mnoho detailů. Zatímco některé z nich pak jsou plnohodnotnými úniky, jiné si lze poměrně jednoduše odvodit podle specifikací nedávno představených novinek. Řeč je například o podpoře WiFi standardu WiFi 6E, kterým Apple opatřil všechny nedávné Macy a je tedy víceméně jasné, že se nebude v tomto směru držet zpět ani u iPhonů.

Fotogalerie iPhone 15 Pro Ruby Raspberry iPhone 15 Pro Golden star iPhone 15 Pro Grey light iPhone 15 Pro Space Black Vstoupit do galerie

Že má kalifornský gigant v plánu nasadit u iPhonů 15 a 15 Pro WiFi 6E potvrdili už i jedni z nejlépe informovaných analytiků na světě z Barclays díky svým zdrojům v dodavatelském řetězci Applu. Ptáte-li se na to, co přesně tento upgrade přinese, je to rozšíření podpory WiFi připojení ze 2,4 a 5GHz i na 6GHz, které nabízí vyšší přenosové rychlosti v kombinaci s nižší latencí a nižším rušením signálu oproti 5GHz. Určitý háček je sice v tom, že v současnosti WiFi 6E nabízí u svých routerů jen relativně málo společností v čele s TP-Linkem či Asusem, nicméně do budoucna je jasné, že se rozšířenost tohoto standardu strmě rozšíří a právě Apple produkty z toho budou moci velmi slušně těžit. Bohužel, pokud routerem s WiFi 6E nedisponujete, přednosti tohoto standardu si zkrátka nevychutnáte.