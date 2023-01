Bude umělá inteligence ten správný investiční trend?

Tisková zpráva: Svět a technologie se neustále vyvíjejí, jednou za čas se ale objeví vynález, který změní lidstvo k nepoznání. V minulosti se tak stalo například s parním strojem, elektřinou nebo internetem a nyní bychom mohli stát před dalším takovým krokem. Je vám název DeepL nebo ChatGPT povědomý? Tyto technologické vynálezy, které v posledních měsících získaly na obrovské popularitě, nejsou nic jiného než AI (z anglického Artificial Intelligence), neboli umělá inteligence. Tento trend se každým dnem stává stále rozšířenějším. To si nyní začínají uvědomovat investoři i velké společnosti a stále více investují do vývoje tohoto sektoru.

Co ovšem způsobuje, že je tato technologie tak populární? A může opravdu změnit svět? Pro většinu lidí je to zatím naprosto nepochopitelné téma. Ačkoli umělá inteligence se již využívá v mnoha oblastech života a usnadňuje práci mnoha odborníkům, využití jejího potenciálu je teprve v začátcích. Samozřejmě z umělé inteligence mohou profitovat nejen profesionálové, ale i běžní lidé, a to nejen jako uživatelé, ale i jako investoři na akciových trzích. V druhém případě je však nutné vědět, na co se zaměřit, které společnosti rozpoznaly potenciál umělé inteligence, a do kterých z nich může investovat i běžný člověk. Mnoho AI startupů a začínajících firem jsou bohužel pro malé investory nedostupné. Naštěstí zde ale máme i mnoho velkých technologických společností jako například Microsoft, Alphabet nebo Meta, které také mají v plánu být součástí tohoto nového sektoru, a jelikož mají akcie veřejně prodejné, na této potenciální nadcházející revoluci se může podílet každý z nás. Například právě přes XTB jen několika kliknutími.

Protože AI je poměrně nový sektor, informace obzvlášť o investování do něj jsou poměrně málo dostupné. Akciový expert XTB Tomáš Vranka proto vytvořil bezplatný e-book, který Vám poskytne všechny potřebné informace o tom, jak se umělá inteligence vyvíjí, jak funguje, a které společnosti jí předpovídají světlou budoucnost, abyste se mohli snáze rozhodnout.