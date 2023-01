Apple se chystá zaříznout Google na poli vyhledávačů

Apple sice ve svém prohlížeči Safari dlouhodobě využívá coby výchozí vyhledávač Google, zdá se však, že se v tomto směru blíží změny. Není tomu tak dlouho, co svět obletěly zprávy o tom, že kalifornský gigant vyvíjí vlastní vyhledávač, aby se mohl od Googlu osamostatnit, přičemž nyní se objevují další náznaky toho, že tyto snahy skutečně probíhají a co víc – jejich cíl je nejen se vymanit z moci Googlu, ale v ideálním případě jej minimálně u uživatelů Apple produktů zaříznout.

Čím dál tím větší množství analytiků a vývojářů začíná upozorňovat na to, že kroky Applu z poslední doby nepřímo naznačují právě přípravu pro spuštění vlastního vyhledávače, kterým by rád část uživatelské základny Googlu sebral. Jedním z těchto nástrojů pro „chystání půdy“ je pak dle zdrojů Financial Times nedávné spuštění programu Apple Business Connect, který má umožňovat firmám spravovat, jak se zobrazují ve službách Applu. V současnosti se sice jedná víceméně jen o Apple Maps, nicméně do budoucna se počítá s možným nastavování přesného typu zobrazení ve Zprávách, Wallet a tak podobně, přičemž dlouhodobý cíl je naučit firmy na využívání této technologie a poté jí začlenit do vlastního vyhledávače. Vcelku zajímavé je pak to, že nyní je sice zdarma, nicméně se zdá, že do budoucna bude veškerá zpráva zpoplatněná, takže se z Apple Business Connect stane de facto klient pro správu reklamy ve vyhledávači.

V tuto chvíli je extrémně těžké říci, jak by mohl vyhledávač Applu fungovat, potažmo co by mohl mít navíc oproti konkurenci. Naprostá většina analytiků se však shoduje na tom, že jako nejpravděpodobnější přidaná hodnota se jeví vysoká míra soukromí a nulové sledování, jelikož právě na těchto prvcích Apple v posledních letech staví čím dál tím více a tudíž by dávalo smysl, kdyby kolem nich „namotal“ i vlastní vyhledávač. Jednalo by se navíc o věc, kterou Google úplně dobře zvládnutou nemá a která je přitom mezi uživateli v posledních měsících a letech čím dál tím aktuálnější, takže by klidně mohla pro mnohé hrát velmi důležitou roli při rozhodování, jaký vyhledávač budou využívat. Od představení finálního produktu nás nicméně dělí ještě velmi dlouhá doba a tudíž i Google může zůstat zatím do jisté míry klidný.