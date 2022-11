Apple chystá vlastní vyhledávač, jeho dokončení je však roky vzdálené

Není žádným tajemstvím, že se Apple snaží dlouhodobě zbavit závislosti na svých partnerech a co nejvíce komponentů či softwarových služeb nabídnout jablíčkářům přímo ze své dílny. U mnoha prvků se však jedná o velmi složitou záležitost, jejíž realizace se pohybuje v horizontu několika let. Skvělým příkladem je ostatně vývoj vlastních 5G modemů, kterými by rád Apple nahradil v současnosti využívané modemy od Qualcommu, a podle nových informací třeba i výchozí vyhledávač od Googlu.

Vyhledávač od Googlu je v současnosti na všech Apple produktech nastaven jakožto výchozí, za což platí Google Applu 18 až 20 miliard ročně. Jedná se totiž o nezanedbatelnou část uživatelů Googlu, který si je tak chce logicky udržet „zuby – nehty“. Na druhou stranu je však tento stav mnoha jinými společnostmi vnímán jakožto nelegální, kvůli čemuž se na Apple hrne celá řada antimonopolních žalob. Ten se tak proto nyní snaží vytvořit vlastní vyhledávač, kterým bude schopen Google nahradit a tím se vyhnout potenciálním soudním tahanicím. Zdroje portálu The Information nicméně nyní přišly s tvrzením, že vývoj vlastního vyhledávacího řešení je stále v plenkách a do jeho dokončení zbývají ještě minimálně čtyři roky. Je totiž klíčové, aby bylo řešení Applu alespoň tak dobré jako to Googlu, což je však samozřejmě obrovsky složité. O to zajímavější bude, jak se Apple s celou záležitostí do budoucna popasuje.