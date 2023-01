Nenápadný widget od BMW mi extrémně zvýšil spotřebu baterie iPhone

Poslední mrazivé dny používám aplikaci My BMW den co den při návratu z ranní procházky se psem, abych si zapnul nezávislé topení a nastupoval do vyhřátého auta. Právě díky frekvenci používání mě napadlo, že si přidám také widget této aplikace pro rychlejší spouštění topení. Bohužel zhruba v tom období jsem si začal uvědomovat, že mi procenta baterie na mém iPhone doslova mizí před očima. Vzhledem k tomu, že mám telefon nějaké čtyři měsíce a kondice baterie je 100%, mohl jsem rovnou vyloučit špatný akumulátor a tak jsem začal pátrat.

První, co se nabízí, je podívat se do využití baterie jednotlivými aplikacemi, kde se však na první pohled zdálo, že baterii nic nevytěžuje víc než je standard. Onen widget od BMW vlastně nevyužíval aplikaci v podstatě vůbec, tedy alespoň podle přehledu Využití aplikací, až když jsem zvolil možnost zobrazit aktivitu, všiml jsem si, jak moc běží na pozadí. Widget navíc neustále komunikuje s vozidlem, aby například věděl, zda je vše ve voze v pořádku nebo vás informoval o stavu naplnění nádrže. V přehledu zobrazit aktivitu jsem zjistil, že onen widget běžel za posledních deset dní 10 hodin, což je celkem dost. Po odstranění widgetu se spotřeba baterie vrátila do normálu.

Pokud vám tedy z ničeho nic začne telefon spotřebovávat víc energie než na co jste si zvykli, je nejlepší možností pořádně zapátrat v aktivitách aplikací v nastavení baterie a zjistit, zda se zde nenachází něco podezřelého. Případně si stačí vzpomenout, co jste v poslední době na svém telefonu měnili a vrátit to zpět.