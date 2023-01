Macy mini M2 mají pomalejší úložiště než M1, základní MacBooky Pro jsou na tom stejně

Svým způsobem neuvěřitelná věc se bohužel dle všeho nakonec naplnila. Řeč je konkrétně o zpomalení úložiště nových Maců oproti jejich předchůdcům, k čemuž došlu už u MacBooků Air M2 v loňském roce a za což byl Apple dlouhodobě tvrdě kritizován. Ani kritika a odpor některých jablíčkářů k nákupu určitých modelů Maců však Apple nepřesvědčily k tomu, aby tuto strategii přehodnotil.

První rozborky a měření rychlosti SSD disků základních MacBooků Pro M2 Pro ukázaly, že jsou jejich úložiště pomalejší pomalejší než ty v základních MacBoocích M1 Pro. To proto, že v nich Apple použil namísto čtyři paměťových čipů s nižší kapacitou jen dva s vyšší, čímž je zpomalil na hodnoty, které si můžete prohlédnout v galerii výše. Pokud se pak ptáte na to, proč si toho lidé všimli až nyní, je to proto, že teprve včera zamířily stroje do prodeje, přičemž předešlé testy prováděné zahraničními médii proběhly na Applem zapůjčených Macích s vyšší kapacitou úložiště a tudíž se nedal tento propad odhalit dřív. To však není to jediné, co dokáže pořádně naštvat. Problém se totiž netýká jen základních MacBooků Pro.

Portám MacRumors totiž upozornil, že stejné řešení nasadil Apple i u Maců mini a to navíc dokonce jak u základního M2 se 256GB úložištěm, tak i u stroje s M2 a 512GB úložištěm. Pokud tedy člověku jde o maximální rychlost čtení a zápisu, ve výsledku mu buď nezbude nic jiného, než sáhnout po modelech s vyšším úložištěm, nebo zapátrat po modelech s M1, které jsou však v současnosti již nedostatkovým zbožím. Ať tak či tak, pro Apple se o dobrou reklamu rozhodně nejedná, ba právě naopak. Jeho paměťová politika je totiž pohledem běžného uživatele naprosto nepochopitelná a po právu je za ní kritizován tak, jak je. Vždyť nové zařízení by z logiky věci mělo to staré překonat a nikoliv být v některých aspektech horší.