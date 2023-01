Pokud přemýšlíte nad videostreamovací službou Hulu, nyní máte o důvod navíc. Dorazila totiž druhá série seriálu Jak jsem poznala vašeho otce (How I Met Your Father). Druhá série dostane do vínku 20 epizod, přičemž každá bude vycházet po týdnu.