Další odklad GTA VI je ve vzduchu! Venku jsou už i ceny jednotlivých edic

Když Rockstar letos oznámil, že se vydání Grand Theft Auto VI odsouvá z původního podzimu 2025 na 26. května 2026, fanoušci to přijali s těžkým srdcem, ale přece jen s vědomím, že něco velkého se už pomalu peče. Jenže čerstvé zákulisní informace nyní naznačují, že ani květnový termín možná nebude konečný.

Podle známé insiderky Millie A, která už v minulosti několikrát trefně odhadla směřování herního průmyslu, se prý uvnitř Rockstaru diskutuje o dalším posunu – tentokrát na září 2026. Informace má pocházet z interních schůzek, kde se údajně řeší, že vývoj jednoduše nestíhá držet původní tempo. A i když to zatím není oficiální, náznaky o druhém odkladu začínají sílit.

S ohledem na to, jaký hype kolem GTA VI panuje, by další zdržení mohlo být vnímáno různě. Jedni si řeknou, že kvalitní věc si zaslouží čas, druzí už ale ztrácí trpělivost. A není se co divit. Vždyť od vydání GTA V uběhne v době plánovaného releasu už téměř 13 let.

GTA VI cena nakonec potěší … tedy snad

Millie A zároveň zveřejnila i odhadované ceny jednotlivých edic, které by Rockstar mohl nabídnout:

Standard Edition – 70 dolarů ( V Česku cca 1699 Kč až 1899 Kč)

V Česku cca 1699 Kč až 1899 Kč) Deluxe Edition s předčasným přístupem do GTA Online – 90 dolarů (V Česku cca 2099 Kč až 2399 Kč)

(V Česku cca 2099 Kč až 2399 Kč) Premium Edition s prioritním přístupem do GTA Online – 110 dolarů (V Česku cca 2499 Kč až 2799 Kč)

I když nejde o nic oficiálního, cenová politika odpovídá současným trendům a sázce na obrovský úspěch značky. Není tedy těžké si představit, že právě takto bude cenový model vypadat i při ostrém startu. Zatímco se tedy oči celého herního světa upírají na Rockstar a naděje vkládají do května 2026, stále reálně hrozí, že si na GTA VI počkáme až do září. Vzhledem k velikosti projektu by to možná nebylo překvapivé – ale v očích fanoušků by to mohl být jeden z největších testů důvěry v historii série.

Grand Theft Auto VI by mělo dorazit na PlayStation 5 a Xbox Series X/S, a to stále s oficiálním datem 26. května 2026 – minimálně prozatím.