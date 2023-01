Coca-Cola chystá vlastní smartphone! Takto má vypadat

Mobilní trh se možná již brzy dočká velkého třesku, tedy minimálně z pohledu milovníků ikonické limonády Coca-Cola. Zdá se totiž, že se co nevidět dočkáme představení prvního smartphonu z dílny tohoto celosvětově známého výrobce slavného kolového nápoje. A název? Jak jinak než Colaphone!

Ano, čtete správně. Čím dál tím větší množství leakerů na sociálních sítích upozorňuje v posledních hodinách a dnech na to, že se Coca-Cola skutečně chystá uvést svůj „vlastní“ telefon, byť samozřejmě vyrobený některým z renomovaných androidích výrobců. Nejpravděpodobnějším partnerem Coca-Coly by měl být podle dostupných informací čínský gigant Realme, který by měl do Colaphone proměnit svůj model 10 Pro. Ten disponuje v základu 6,7“ 120Hz IPS LCD displejem, čipsetem Qualcomm Snapdragon 695, 6, 8 či 12GB RAM paměti či 5000 mAh baterií. Je nicméně vcelku pravděpodobné, že by se Colaphone dočkal řady upgradů a inovací, aby odpovídal svými parametry dnešní době co možná nejlépe. Kdy novinka dorazí, kolik bude stát a zda bude umět něco „navíc“ nicméně v tuto chvíli nedokáží předpovědět ani samotní leakeři a nám tak nezbývá než doufat, že bude stát zkrátka za to.