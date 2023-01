Samsung Galaxy S23 Ultra: Vše, co víme o konkurenci iPhone 15 Pro

Samsung Galaxy S23 se představí již 1. 2. 2023 a tak je nejvyšší čas se podívat, co tento konkurent iPhone 14 Pro, respektive iPhone 15 Pro nabídne a jaké novinky přinese. Pojďme se podívat na vše, co víme o modelu Galaxy S23 Ultra, což je nejvybavenější a také nejdražší model z celé řady Galaxy S23, který v únoru Samsung představí. Vzhledem k tomu, že zatím nejsou žádné oficiální informace, je možné, že se některé věci budou mírně lišit, ovšem následující informace pochází z množství zdrojů, které se na nich shodují a s největší pravděpodobností nabídne Galaxy S23 ultra následující:

Samsung Galaxy S23 Ultra design

Nejvýkonnější model bude dostupný ve čtyřech hlavních barvách a to konkrétně Galaxy S23 Ultra Botanic Green, Cotton Flower, Misty Lilac a Phantom Black. Dále budou existovat ještě čtyři barvy, které ovšem nebudou dostupné v ČR SR a jednat by se mělo konkrétně o světle modrou, světle zelenou, červenou a šedou. Galaxy S23 Ultra nabídne design, nerozpoznatelný od S22 Ultra. Lišit by se měl skutečně jen v naprostých detailech s tím, že například Displej nabídne 6,8″ s rozlišením QHD1, tedy 1440×3088 pixelů.

Galaxy S23 Ultra výkon

Samsung by měl nový model S23 Ultra vybavit procesorem Snapdragon 8 druhé generace a 8GB operační paměti, respektive 12GB operační paměti v závislosti na uložišti s tím, že v testech Geekbech dosáhl tento procesor 1521, respektive 4689 bodů při použití všech jader. Galaxy S23 Ultra nabídne na začátku Android 13 s One UI 5.1 s tím, že jakmile vyjde Android 14, dočká se telefon aktualizace. Co se paměti týká, uložiště bude dostupné ve 256GB, 512TB a 1TB, opět rozšířitelné o paměťové karty.

Galaxy S23 Ultra baterie

Novinka z dílny Samsungu by měla nabídnout kapacitu baterie 5000 mAh s tím, že se opět dočkáme 45W rychlého nabíjení. Jiné zásadní změny co se nabíjení nebo baterie týkají se v letošní roce odehrávat nemají.

S23 Ultra nabídne 200 Mpx fotoaparát, který by měl disponovat snímačem ISOCELL HP2, který aktuálně nabízí pouze Motorola Edge 30 Ultra. Díky tomuto snímači by mělo dojít k výraznému zlepšení kvality fotografií i videozáznamů ve zhoršených světelných podmínkách. Zlepšit by se pak měl i digitální zoom. Galaxy W23 Ultra má být schopen natáčet časosběrná videa oblohy s funkcí astrofotografie a tím natočit zajímavé videa, na kterých vidíte pohybující se hvězdy. Přední fotoparát Galaxy S23 Ultra nabídne 12 Mpx, který by však měl být vybaven větším snímačem s větší propusností světla a tak nabízet výrazně kvalitnější Selfie než v loňském roce u S22.

Galaxy S23 Ultra reproduktory

Velkým vylepšením by měly být také reproduktory, které při nižších frekvencích nabídnou kvalitnější zvuk. Vylepšení se pak dočkají také mikrofony a celkově, by měl S23 Ultra nabídnout oproti loňským modelům kvalitnější audio zážitek, ať už použijete vestavěné mikrofony a reproduktory nebo se připojíte k sluchátkům či externím reproduktorům přes Bluetooth.

Samsung Galaxy S23 cena

Cena Samsung Galaxy S23 Ultra má být 1250 dolarů, což by však při přepočtení na koruny a přidání DPH a CLA mělo znamenat stejnou cenu v ČR jako v loňském roce. Cena Samsung Galaxy S23 Ultra tak bude 32 000Kč s tím, že bude ze startu opět možné uplatnit různé bonusy.

