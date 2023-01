Proč byste neměli nabíjet iPhone přes noc

Naprostá většina dnešní elektroniky se bez pravidelného nabíjení neobejde a nevypadá to, že bychom se v tomto směru měli v dohledné době dočkat jakékoliv revoluce. Faktem je však to, že když si člověk vytvoří určitý nabíjecí návyk, nemá s touto činností žádný problém, jelikož svým zvyklostem dokáže už do jisté míry přizpůsobit třeba i intenzitu použití daného produktu a tak podobně. Ne každý styl nabíjení je však vyloženě ideální, přestože je oblíbený. Řeč je například o nabíjení elektroniky přes noc.

Pokud nabíjíte svou elektroniku v noci, když zrovna spíte, nemusíte zoufat – řadíte se totiž mezi obrovské množství uživatelů, kteří to mají stejně. Právě od tohoto způsobu nabíjení však mnozí experti, ale třeba i bezpečnostní složky odrazují s tím, že pokud se s elektronikou něco v době vašeho spánku stane, zkrátka na to nedokážete zareagovat tak, jak kdyby se to stalo při vaší bdělosti. Přesně to se nyní stalo i v USA, kdy v jednom z domů zachytila interiérová kamera vzplanutí iPhonu 4 nabíjeného právě přes noc. Telefon, který měly děti majitelů domu na hraní, sice nenapáchal žádné škody a poměrně rychle sám vyhasl (respektive vyhořelo vše, co bylo v baterii hořlavé) a k žádnému neštěstí nedošlo, nicméně neštěstí daleko nebylo. Ostatně, v minulosti právě vzplanutí elektroniky v noci při nabíjení nejeden požár zapříčinily. Není proto úplně od věci buď své zvyklosti přehodnotit, nebo si alespoň pořídit například detektor kouře či podobné vychytávky, které vám mohou zachránit život. Jasně, šance, že se vám něco takového stane je mizivá, ale pokud by se přeci jen podobná událost odehrála, je lepší být připraven než zaskočen.

