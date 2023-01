Na eshopech byste nově měli najít jen ověřené recenze

Znáte to určitě sami. Když najdete dva podobné produkty a nevíte, pro který se rozhodnout, podíváte se buď do Googlu na recenze a nebo se podíváte přímo na hodnocení ostatních uživatelů na daném eshopu. Problém je v tom, že některé eshopy, obzvlášť ty podvodné, které prodávají cetky, zveřejňují falešné recenze od neexistujících lidí, které se ovšem tváří jako klasické zákaznické recenze. Pokud se bavíme o skutečně podvodných eshopech, většinou dokážete podvodné recenze identifikovat již jen tím, že nemáte možnost sami recenzi do eshopu napsat. Těmto recenzím je nyní konec, protože od 6. 1. začal v ČR platit zákon, podle kterého jsou uživatelské recenze regulovány.

