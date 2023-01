Apple vydal iOS 16.3 s nejzásadnější aktualizací iCloudu všech dob!

iOS 16.3 už není jen softwarem dostupným pro vývojářské a veřejné beta testery. Před pár minutami jej totiž Apple oficiálně vydal pro veřejnost, díky čemuž si tak můžeme novinky z něj užít konečně my všichni. Co tedy třetí majoritní verze iOS 16 přináší na iPhony nového a co na nich opravuje?

iOS 16.3 novinky

Tato aktualizace obsahuje následující vylepšení a opravy chyb:

Nová tapeta Unity ctí černošskou historii a kulturu na oslavu měsíce černošské historie

Bezpečnostní klíče pro Apple ID umožňují uživatelům posílit zabezpečení jejich účtu tím, že vyžadují fyzický bezpečnostní klíč jako součást dvoufaktorového přihlašovacího procesu na nových zařízeních.

Podpora pro HomePod (2. generace)

Tísňová volání SOS nyní vyžadují přidržení bočního tlačítka s tlačítkem pro zvýšení nebo snížení hlasitosti a následné uvolnění, aby se zabránilo nechtěným tísňovým voláním

Opravuje problém ve Freeform, kdy se některé kreslicí tahy vytvořené pomocí Apple Pencil nebo vašeho prstu nemusí objevit na sdílených nástěnkách

Řeší problém, kdy se tapeta na obrazovce uzamčení může jevit jako černá

Opravuje problém, kdy se při probouzení iPhone 14 Pro Max mohly dočasně objevit vodorovné čáry

Opravuje problém, kdy widget Home Lock Screen nezobrazuje přesně stav aplikace Home

Řeší problém, kdy Siri nemusí správně reagovat na požadavky na hudbu

Řeší problémy, kdy požadavky Siri v CarPlay nemusí být správně pochopeny

Některé funkce nemusí být dostupné pro všechny oblasti nebo na všech zařízeních Apple.

Aktualizaci na nový iOS 16.3 provedete zcela standardní cestou přes Nastavení – Obecné – Aktualizace softwaru. Počítejte nicméně s tím, že vzhledem k tomu, že se systém v jednu chvíli snaží stáhnout miliony lidí naráz může být rychlost stahování velmi pomalá, přičemž některým z vás může být dokonce update nabídnut s několikaminutovým zpožděním.

