Rozšířená ochrana dat na iCloudu: Vše, co jste chtěli vědět

Apple je znám mimo jiné tím, že se snaží chránit soukromí a zajišťovat bezpečnost svých zákazníků. Prakticky neustále tak pracuje na různých nových funkcích a vychytávkách, které mají bezpečnost posunout o další úrovně výše. Naprostým základem pro ochranu dat uživatelů je koncové šifrování, které Apple využívá v několika svých aplikacích a službách. Před nedávnem pak Apple představil rozšířenou ochranu dat na iCloudu, která koncové šifrování v rámci jablečného ekosystému ještě více rozšiřuje. Pojďme se společně v tomto článku rozšířené ochraně dat na iCloudu podívat na zoubek.

Koncové šifrování

Ještě předtím, než se vrhneme na samotnou novinku, tak je nutné se zaměřit na koncové šifrování – někteří z vás dost možná vůbec neví, o co se vlastně jedná, a jak funguje. Koncové šifrování, potažmo také end-to-end šifrování, se takto nejmenuje jen tak pro nic za nic. Pokud máte například zprávu, která je koncově šifrovaná, tak se při odeslání prvně zašifruje prostřednictvím klíče, který je uložen v zařízení odesilatele. Následně putuje zašifrovaná celým internetem a prostřednictvím dešifrovacího klíče, který je uložený v zařízení příjemce, se u příjemce, tedy u konce, dešifruje. Takto jsou šifrovány všechny zprávy, které využívají koncové šifrování, včetně těch již odeslaných. V praxi to znamená, že zprávy s koncovým šifrováním může číst jen odesilatel a příjemce na svých zařízeních, právě díky klíčům.

Rozšířená ochrana dat na iCloudu

Již v současné době chrání iCloud koncovým šifrováním některá data. Konkrétně se jedná o celkem 14 kategorií, ve kterých najdeme například zprávy (při vypnutém zálohování), hesla v Klíčence, zdravotní data, historii z aplikace Mapy a mnoho dalších. Rozšířená ochrana dat na iCloudu zvyšuje počet chráněných kategorií koncovým šifrováním na 23. Mezi přidané kategorie se řadí zálohy zařízení a zpráv, iCloud Drive, poznámky, fotky, připomínky, nahrávky zvuku, záložky v Safari, zkratky a lístky v Peněžence. Koncové šifrování tak pokrývá většinu dat a zbývají už prakticky jen tři kategorie, které nejsou koncovým šifrováním chráněné, a to e-maily, kontakty a kalendáře, a to z důvodu nutné interoperability s ostatními aplikacemi a systémy.

Kdy se dočkáme

Je důležité zmínit, že rozšířená ochrana dat na iCloudu už byla spuštěna, avšak prozatím pouze ve Spojených státech amerických. Podle slov Applu by se této funkce měl dočkat zbytek světa někdy na začátku roku 2023, přesné datum však ale známé není. Očekává se, že bychom se měli dočkat buď s příchodem iOS 16.3, anebo až s příchodem iOS 16.4. Pokud chce Apple svůj slib splnit, později by rozšířenou ochranu dat na iCloudu pro zbytek světa spustit neměl. Každopádně sami víme, jak to kalifornský gigant v poslední době se svými sliby má, tak doufejme, že tento dodrží.

Požadavky pro možnost aktivace

Rozšířená ochrana dat na iCloudu nebude k dispozici pro naprosto všechna jablečná zařízení – možnost využití se odvíjí od operačního systému. Budete-li chtít tuto bezpečnostní novinku využít, tak budete potřebovat:

iPhone s iOS 16.2 a novějším;

iPad s iPadOS 16.2 a novějším;

Mac s macOS 13.1 Ventura a novějším;

Apple Watch s watchOS 9.2 a novějším;

Apple TV s tvOS 16.2 a novějším;

HomePod s verzí 16.2 a novější;

Windows počítač s aplikací iCloud 14.1 a novější.

Kromě nutnosti zmíněných hardwarových a softwarových požadavků bude ještě nutné mít aktivní dvoufaktorové ověření pro Apple ID, dále bude muset na zařízení být nastaven kódový zámek a zároveň nesmí chybět ani klíč zotavení pro případné obnovení účtu a veškerých dat.

Jak aktivovat rozšířenou ochranu dat na iCloudu

Pokud byste chtěli aktivovat rozšířenou ochranu dat na iCloudu na iPhonu či iPadu, až bude u nás k dispozici, tak stačí postupovat následovně:

Prvně přejděte do nativní aplikace Nastavení.

Následně klepněte v horní části obrazovky na váš profil.

Jakmile tak učiníte, přejděte do sekce s názvem iCloud.

Zde klepněte na Rozšířená ochrana dat a proveďte aktivaci.

Na Macu je pak postup následující: