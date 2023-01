Souhrn všeho, co tento týden Apple představil

První novinkou, kterou Apple v tomto týdnu představil, se stal 14″ a 16″ MacBook Pro. Pokud jste očekávali nějaké designové změny, tak jsme se žádných nedočkali – a ještě aby ano, když ke kompletnímu redesignu došlo před nedávnem. Namísto toho jsme se dočkali vylepšení v útrobách. Konkrétně si nové MacBooky Pro můžete nakonfigurovat s novými čipy M2 Pro a M2 Max s tím, že ke druhému zmíněnému čipu lze navolit až vrcholných 96 GB jednotné paměti. Co se týče dalších novinek, tak jsme se konečně dočkali nasazení HDMI 2.1, společně s Wi-Fi 6E a Bluetooth 5.3. Potěší také fakt, že pokud si pořídíte vesmírně šedou variantu, tak dostanete také vesmírně šedý MagSafe kabel, a nikoliv stříbrný.

V dalším dnu jsme se dočkali představení nového HomePodu druhé generace. Od toho jsme v posledních týdnech měli velká očekávání, všeobecně se ale dá říct, že je Apple tak úplně nevyplnil, byť samozřejmě k několika vylepšením došlo. Zmínit můžeme například to, že nový HomePod disponuje čipem S7, který pochází z Apple Watch Series 7, kromě toho se také chlubí senzorem teploty a vlhkosti. Horní dotyková plocha se pak dočkala zvětšení a zapomenout nesmíme ani na přítomnost čipu U1, který lze využít pro jednoduché předávání hudby z iPhonu, společně s možností jednoduchého odejmutí napájecího kabelu. Oproti první generaci spadla cena o 50 dolarů na 299 dolarů, bohužel však stále HomePod není oficiálně k dispozici v Česku. Buď si jej tedy budete muset pořídit například v Německu, anebo s přirážkou u některých místních prodejců.

Kalifornský gigant každoročně oslavuje Měsíc černošské kultury a historie, který připadá na únor, a to představením nových Unity doplňku. Letos jsme se dočkali konkrétně představení nového provlékacího sportovního řemínku, který má slovo Unity abstraktně vetkané do pásku pomocí červené, zelené a černé barvy a vzdává tak hold panafrické vlajce. Kromě Unity řemínku se pak Apple pochlubil také Unity ciferníkem a tapetou na zamknutou obrazovku iPhonu. Design doplňků je inspirovaný tvůrčím procesem sestavování mozaiky a symbolizuje energii černošských komunit a sílu jednoty. Řemínek je možné pořídit za 1 490 korun již nyní, ciferník a tapeta dorazí ve watchOS 9.3, respektive iOS 16.3.

iOS 16.3

Na předchozí stránce jsme zmínili, že Apple představil nové Unity příslušenství. Při této příležitosti však došlo sekundárně ještě k uvedení data vydání nových aktualizací jablečných operačních systémů, a to v čele s iOS 16.3. Tušili jsme, že se aktualizací dočkáme již co nevidět, každopádně přímo v tiskové zprávě, kde Apple představuje nové Unity doplňky, je uvedeno, že ciferník a tapeta bude přidána v systémech watchOS 9.3 a iOS 16.3, které vyjdou v dalším týdnu. V rámci iOS 16.3 se konkrétně dočkáme globálního vydání rozšířené ochrany dat na iCloudu, zároveň Apple přidá podporu hardwarových bezpečnostních klíčů a přidá podporu pro nový HomePod druhé generace. Samozřejmostí by měly být opravy různých chyb a bugů, které jsou nyní potřeba jako sůl.