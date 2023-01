5 novinek, které dorazí v iOS 16.3

Již v následujícím týdnu se dočkáme vydání další aktualizace operačního systému iOS, a to konkrétně s označením 16.3. Tato aktualizace přinese hned několik novinek, z nichž některé rozhodně stojí za to. Pokud byste chtěli zjistit, o jaké novinky se jedná, tak stačí dočíst tento článek až do konce. Podíváme se v něm totiž na 5 novinek, které v rámci iOS 16.3 dorazí.