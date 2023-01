iPhone 15 Pro vzhled poodhalen dalším únikem! Máte se skutečně na co těšit

Přestože se iPhone 15 Pro spolu se základními iPhony 15 představí „až“ za dobrého tři čtvrtě roku, vzhled obou těchto řad již není díky celé řadě úniků tajemstvím. O jeho další poodhalení se před pár desítkami minut postaral velmi přesný leaker ShrimpApplePro, kterému se podařilo vyzpovídat zdroj pocházející dle všeho přímo z Applu a to dokonce z týmu, který na novince pracoval. A dle jeho slov se máme skutečně na co těšit.

iPhone 15 Pro vzhled

Zdroj leakera jednak potvrdil to, že má Apple u iPhone 15 Pro (Max) a iPhone 15 (Plus) v plánu nasadit vzhled šasi podobný iPhonu 5C či novým MacBookům s jednou stranou s ostrými hranami a druhou stranou s hranami zaoblenými, a jednak prozradil detaily okolo displeje řady Pro. Ten se má totiž dočkat dalšího výrazného zúžení rámečků, díky čemuž by tak měla zobrazovací plocha dosahovat skoro až ke kovové hraně telefonu, což by mělo výrazně pomoci jeho atraktivitě. Toto řešení je nicméně připraveno jen pro řadu Pro, u základních iPhonů 15 (Plus) se se zúžením rámečků nepočítá. Přesně z toho důvodu je proto řada Pro dle leakera po letech mnohem atraktivnější než základní modely, což by jí mělo pomoci v ještě vyšší prodejnosti. Sám pak popsal design iPhonů 15 Pro jako „skutečně velmi krásný“.

Co se týče dalších informací, které leaker vynesl, ty už žádné překvapení nenabízí. Potvrzeno bylo například nasazení Dynamic Islandu na všechny letošní iPhony či nasazení Ceramic Sheildu ve stejné verzi jakou Apple používá od iPhonů 12. Zdá se tedy, že právě změna šasi bude tím, na co bude Apple u letošní řady lákat nejvíce – a nutno podotknout, že pokud zdroj leakera nepřehání, zřejmě mu to bude stačit.