První zahraniční dojmy z HomePodu 2 jsou tu

Nový HomePod 2 se sice začne oficiálně prodávat až v pátek 3. února, vybraní šťastlivci z řad zahraničních médií si jej však již měli možnost poslechnout na soukromé poslechové relaci pořádané Applem krátce po oficiálním představení zařízení. Díky tomu si tak můžeme udělat alespoň z jejich dojmů o novince první uživatelský obrázek, který může být ve výsledku pro leckoho při rozhodování ohledně koupě klíčový. Jak tedy HomePod 2 zaujal?

Své dojmy se rozhodl na internet vyvěsit zatím jen Lance Ulanoff z TechRadaru, což je vzhledem k zajímavosti tématu překvapivé a nelze dokonce vyloučit ani to, že se jedná z jeho strany o chybu ve formě porušení informačního embarga. Vraťme se ale raději k jeho dojmům z poslechu. Zvukovou složku nového HomePodu hodnotí Lance jako vynikající s tím, že zvládá skvěle oddělovat jednotlivé nástroje od sebe, potažmo hlasy od nástrojů, díky čemuž si tak může posluchač vychutnat každý aspekt dané skladby. HomePod navíc využívá stejně jako jeho první generace odrazy zvuku ode zdí a obecně to, že si je „vědom“ svého umístění v prostoru (právě díky schopnosti „zorientovat se“ díky odrazům zvuku), čemuž uzpůsobuje své přehrávání. Díky podpoře prostorového zvuku je pak schopný člověka doslova zvukově pohltit.

Dalším velkým kladem HomePodu je to, že dle Lance nehraje zkresleně ani při nastavení vyšší hlasitosti, což je přitom pro velké množství reproduktorů zásadní problém. Zde však nedochází ke zkreslení ani při hlasitosti nastavené na 90 %, což je rozhodně velmi působivý výkon. Poměrně zajímavé je pak to, že se o zachování kvality zvuku při různých hlasitostech stará mimo jiné i teplotní senzor, který shromažďuje data tak, aby dle nich mohl HomePod následně upravovat své přehrávání podle teploty svého hardwaru. S trochou nadsázky by se tak dalo říci, že se jedná o „výpočetní zvuk“.

Podtrženo, sečteno – nový HomePod se minimálně na setkání pořádaném Applem poslouchal skutečně hezky a na účastníky tedy udělal veskrze dobrý dojem. Jedním dechem je nicméně třeba dodat jednak to, že prostory, ve kterých bylo setkání pořádáno, byly zcela určitě maximálně přizpůsobeny kvalitě zvuku (ostatně, aby také ne, když v nich šlo Applu o co nejlepší představení HomePodu) a jednak se zatím nedozvídáme ani to, o kolik je lepší HomePod 2 oproti své první generaci. Do přímého srovnání se totiž poměrně překvapivě nepustil ani samotný Apple ve své tiskové zprávě a nebylo by proto překvapivé, kdyby se zvukově jednalo o víceméně stejná zařízení, což by však bylo vzhledem k jejich pětiletému rozdílu vcelku zvláštní.

