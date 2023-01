JBL rozšiřuje řadu Tour: Přichází první sluchátka s chytrým nabíjecím pouzdrem

Společnost JBL přichází s dlouho očekávanými bezdrátovými sluchátky JBL Tour PRO 2 a JBL Tour ONE M2. Jedná se tak o nové přírůstky do produktové řady JBL Tour, které opět posouvají kvalitu zvuku na zcela novou úroveň díky nasazení pohlcujícího prostorového zvuku JBL Spatial Sound. Největší pozornost na sebe ale poutá model JBL Tour PRO 2 trošku něčím jiným. Jedná se totiž o vůbec první True Wireless sluchátka, jejichž chytré nabíjecí pouzdro disponuje vlastní dotykovou obrazovkou. Pojďme si na oba modely v rychlosti posvítit.

JBL Tour PRO 2

Jak už jsme zmínili hned v úvodu, hlavní pozornost si získávají sluchátka JBL Tour PRO 2, a to konkrétně díky svému chytrému nabíjecímu pouzdro. Díky tomu se možnosti tohoto modelu výrazně posouvají za dosavadní pomyslnou hranici. S pomocí 1,45″ LED dotykového displeje lze totiž ovládat aktuálně přehrávanou hudbu a v reálném čase přijímat telefonní hovory, zprávy a další notifikace. To vše, aniž byste museli vytahovat váš telefon nebo přecházet do aplikace JBL Headphones.

Displej ale není vším. Sluchátka jako taková si zakládají na kvalitním zvuku s aktivním potlačením hluku (ANC). Právě možnosti ANC jdou ještě o krok vpřed díky rozsáhlým možnostem optimalizace. Každý uživatel si může prostřednictvím zmiňované mobilní aplikace udělat test zvukovodu, což následně dokáže posloužit pro celkové vylepšení režimu. Netřeba se obávat, že by vás například při práci cokoliv obtěžovalo. S pomocí sofistikovaného softwaru dokážou sluchátka zablokovat jakýkoliv hluk z okolí. Důležitou roli také hraje dohromady šestice mikrofonu zajišťujících křišťálově čisté audio, s jejichž pomocí jsou sluchátka skvělým parťákem pro telefonní hovory. Nejen že druhá strana uživatele skvěle uslyší, ale zároveň se nebude muset obtěžovat hlukem z okolí díky vylepšenému režimu ANC.

Tato Hi-Res certifikovaná True Wireless sluchátka navíc nabízejí až 40hodinovou výdrž baterie na jedno nabití (10 hodin sluchátka + 30 hodin pouzdro, nebo 8 hodin sluchátka + 24 hodin pouzdro s aktivním ANC). To ještě skvěle doplňuje podpora pro rychlé nabíjení. Za 15 minut získají JBL Tour PRO 2 dostatek energie pro 4 hodiny fungování. Zároveň se nezapomnělo ani na odolnost vůči vodě dle IPX5.

JBL Tour ONE M2

Náhlavní sluchátka JBL Tour ONE M2 kombinují vůbec nejlepší hybridní adaptivní ANC s kvalitními měniči, které se postarají o nálož skutečně kvalitního zvuku. Technologie True Adaptive ANC se totiž v reálném čase přizpůsobuje aktuálnímu prostředí, díky čemuž dokáže snadno eliminovat jakýkoliv hluk z okolí a naopak tím maximalizovat zážitek z poslechu. Důležitou roli hraje i vestavěná funkce Smart Talk pro rozpoznání hlasu. S její pomocí lze používat hlasové ovládání pro pozastavení muziky, spuštění režimu propustnosti Ambient Aware a podobně, což přijde vhod v okamžiku, kdy se uživatel s někým pustí do řeči. Následně sluchátka automaticky poznají konec debaty a opět aktivují režim True Adaptive ANC.

Rozhodně nestrádají s ohledem na výdrž baterie. Na jedno nabití totiž vydrží hrát až 50 hodin, s aktivním potlačením hluku až 30 hodin. O muziku tak mít nouzi rozhodně nebudete. Stejně ani v tomto případě pak nechybí podpora rychlého nabíjení, kdy sluchátka již za 10 minut získají dostatek energie pro 5hodinové přehrávání vysoce kvalitní zvuku JBL Pro Sound. Zároveň u nich lze nastavit i vlastní posluchačské profily s využitím pokročilé technologie Personi-Fi 2.0 od HARMAN.

Sluchátka JBL Tour PRO 2 a JBL Tour ONE M2 budou k dostání letos v březnu v černém a šampaňském provedení. Cena za Tour PRO 2 se bude pohybovat kolem 7 tisíc korun.

Funkce JBL Tour PRO 2:

Adaptivní režim potlačení hluku s možnostmi přizpůsobení

Hi-Res audio s 10mm dynamickými měniči a legendárním zvukem JBL PRO Sound

Přizpůsobitelný zvuk s Personi-fi 2.0

Pohlcující prostorový zvuk JBL Spatial Sound

40 hodin přehrávání – 10 hodin sluchátka a dalších 30 hodin nabíjecí pouzdro, nebo 8 hodin sluchátka a 24 hodin pouzdro s režimem ANC

6 mikrofonu pro čisté telefonní hovory s funkcí VoiceAware

Bluetooth 5.3, kompatibilní s LE Audio

Oválný design s několika špuntovými nástavci

Funkce JBL Tour ONE M2:

Adaptivní režim potlačení hluku s možnostmi přizpůsobení

Dynamický ekvalizér

Hi-Res audio s 40mm dynamickými měniči a legendárním zvukem JBL PRO Sound

Přizpůsobitelný zvuk s Personi-fi 2.0

Čisté telefonní hovory díky 4 mikrofonům s funkcí VoiceAware

Pohlcující prostorový zvuk JBL Spatial Sound

Až 50 hodin přehrávání, 30 hodin s režimem ANC

Bluetooth 5.3, kompatibilní s LE Audio

Komfortní, kompaktní a skládací design s hmotností jen 268 g

Produkty JBL zakoupíte na JBL.cz nebo u všech autorizovaných prodejců