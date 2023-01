Nové MacBooky Pro mají nejlepší výdrž v historii Maců

Applu se díky čipům Apple Silicon daří v posledních letech posouvat hranice výdrže notebooků a jak se nyní ukázalo, přestat s tím ani zdaleka nehodlá. Další velký posun se totiž odehrál i u včera představených MacBooků Pro s čipy M2 Pro a M2 Max, které se právě díky extrémní úspornosti jejich „srdcí“ těší nejdelší výdrži v historii Maců, kterou pravděpodobně hned tak něco nepřekoná.

Pokud vám Apple v předešlých letech vyrazil dech osmnáctihodinovou výdrží MacBooků Air M1 či M2, popřípadě dvacetihodinovou výdrží 13“ MacBooků Pro M2, raději se posaďte. Šestnáctipalcové MacBooky Pro M2 Pro či M2 Max totiž zvládnou běžet až 22 hodin v kuse, což je na takto výkonné stroje naprosto neuvěřitelná hodnota. Jen pro představu, poslední 16“ MacBook Pro s čipem Intel, který vyšel na podzim 2019, vydržel na baterii oficiálně 11 hodin, přičemž z vlastní zkušenosti můžeme říci, že kvůli neustále se roztáčejícím větrákům a tak podobně byla realita spíš odhadem 8 hodin. U čipů Apple Silicon jsme se navíc v minulosti mohlo na vlastní kůži přesvědčit, že jsou u nich naměřené hodnoty reálné, přičemž leckdy dokonce mírně „podstřelené“. Je tedy evidentní, že sázka na ARM se Applu více než vyplácí a to jak z hlediska výkonu, tak i z hlediska výdrže, kterou zkrátka jen tak něco nepřekoná. O to zajímavější bude, kam se kalifornský gigant dostane z hlediska výdrže do budoucna, kdy přejde na modernější procesorovou architekturu, respektive výrobní proces.

