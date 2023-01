Apple nechtěně potvrdil, že nové Macy mini a MacBooky Pro chtěl ukázat už loni

Několikaměsíční čekání na nové generace MacBooků Pro a Maců mini je konečně u konce. Kalifornský gigant totiž včera odpoledne skrze tiskové zprávy své nové stroje světu představil a do jisté míry opět dokázal, že má rozhodně co nabídnout a že to s počítačovým světem a revolucí v něm myslí smrtelně vážně. Jak nové Macy mini, tak i MacBooky Pro jsou totiž extrémně zajímavá zařízení a to jak z hlediska ceny, tak třeba i výkonu. Možná ještě zajímavější je však to, že s nimi Apple skutečně počítal již pro loňský rok, jak tvrdily před pár měsíci prakticky všechny důvěryhodné zdroje. Vyplývá to alespoň z url adresy na video, které Apple nahrál na svůj oficiální web coby krátkou Keynote, na které novinky odhaluje. Podívat se na to můžete sami dole ve screenshotu.

Jak můžete sami vidět, v url adrese je zřetelně uveden rok 2022, který značí, že bylo video na web Applu nahráno právě v tomto roce. A jelikož měly být podle spousty spekulací nové Macy představeny právě na konci roku 2022 formou tiskových zpráv, lze brát url do značné míry jako potvrzení slov leakerů a analytiků ohledně toho, že měl Apple s výrobou novinek, zejména pak procesorů pro ně, značné problémy, kvůli kterým byl nucen jejich odhalení několikrát odložit. Vše se ale naštěstí evidentně podařilo vyřešit, byť je třeba jedním dechem dodat, že je otázkou, jak dobře. Skladová dostupnost novinek bude totiž známa až od startu prodejů, který je naplánován na příští úterý.

