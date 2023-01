Právníky již brzy možná nahradí tato mobilní aplikace

Najímat si právníka nepatří mezi nejoblíbenější činnosti. Kromě nějakého životního problému v tom taky budou pravděpodobně hrát roli náklady. Dokážete si však představit, že byste v budoucnu šli k soudu pouze se smartphonem a příslušnou aplikací, jež by vám pomohla relevantně argumentovat? Společnost DoNotPay přichází se stejnojmennou aplikací pracující s umělou inteligencí, která účastníkovi soudního řízení řekne do sluchátka, kterak u soudu argumentovat.

Aplikace má na stránkách společnosti DoNotPay pozoruhodné promo. Platformu lze prý použít k získání právního poradenství, boji s korporacemi a kohokoli žalovat. Má to ale háček. Ve většině zemí během soudního řízení zkrátka a dobře nemůžete mít „přítele na telefonu“ a leckterý soudce ve Spojených státech a Spojeném království by si to dle právníků mohl vyložit jako pohrdání soudem.

Zakladatel společnosti tedy bojuje za to, aby appka byla klasifikována jako naslouchátko. Sám ale uznává, že to spíše neklapne. Společnost DoNotPay tvrdí, že zaplatí veškeré sankce, které budou žalovanému uloženy v souvislosti s používáním aplikace během soudního jednání. Dále slibuje každému, kdo appku použije během jednání u Nejvyššího soudu, celý 1 milion dolarů. Program umělé inteligence v sobě údajně zahrnuje celou řadu různých judikatur. Stále je to ale jen program. Zakladatel společnosti říká, že aplikace bude uvádět faktická prohlášení. Uživatel tedy nemůže počítat s tím, že aplikace bude překrucovat výpovědi ostatních a vyvolávat pochybnosti ve výpovědích. Ze strany tvůrců aplikace tedy jde o nějakou snahu minimalizovat svou odpovědnost. Tak či onak, DoNotPay asi zatím advokátům práci nevezme. Nicméně jde rozhodně o zajímavý nástroj.