Exkluzivní novinku foťáku pro iPhony 15 Pro Max dostanou příští rok i menší iPhony

Jestli v něčem fotoaparáty iPhonů dlouhodobě zaostávají, pak je to jejich schopnost optického přiblížení, které se za dobu, kdy ji Apple u svých telefonů nabízí, příliš neposunula. To by se však mělo v letošním roce konečně změnit, jelikož je v plánu nasazení nového typu objektivu, který iPhonům umožní podstatně větší optické přiblížení při zachování zhruba stejné vnější velikosti fotomodulu. Háček je však v tom, že uvnitř se fotomodul zvětší dle všeho výrazně, kvůli čemuž tak bude novinka dostupná jen u iPhonů 15 Pro Max. To se však má podle nových informací zdrojů z Jižní Koreji změnit.

iPhony 15 Pro Max mají dostat konkrétně periskopické teleobjektivy, které jak už jejich název napovídá fungují na bázi periskopu. Jinými slovy, objekty snímané přes ně jsou pomocí složité soustavy čoček a zrcadel „lámány“ na několika místech a tím de facto vedeny až ke snímači, což ve výsledku umožňuje jeho umístění na jiném místě než je u standardních teleobjektivů běžné. Jedná se však jednak o relativně drahou technologii a jednak o technologii poměrně náročnou na vnitřní prostor, byť je výrobce samozřejmě na druhou stranu méně limitován tvarem místa, které pro objektiv má. Přesně z tohoto důvodu tak měl Apple rozhodnout o tom, že pro letošek je schopný novinku nasadit jen do větších iPhonů, kde jí řádně otestuje, aby jí příští rok mohl redesignovanou nasadit i do 6,1“ iPhonů 16 Pro. Pokud vám tedy jde o co nejlepší zoom a zároveň jste příznivci menších iPhonů, příští rok by pro vás mohl být v tomto směru skutečně skvělý.